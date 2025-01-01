Metody rozpoznávání tváří
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel uvedl: „…žádám „o poskytnutí následujících informací týkajících se využívání metod rozpoznávání tváří, na které jste odpovídali už jednomu žadateli dle následujícího odkazu https://policie.gov.cz/clanek/metody-rozpoznavani-tvari.aspx a žádám o poskytnutí všech totožných informací.
A) Ke kamerovému systému s metodami rozpoznávání tváří na Letišti Václava Havla a jeho kontrole ze strany ÚOOÚ
1) Dle dříve poskytnuté informace nadále probíhá kontrola zpracování osobních údajů v souvislosti s provozem systému na Letišti Václava Havla. Dle současně zjištěných informací v současné době ÚOOÚ vyhodnocuje podané námitky kontrolované osoby (tj. Policie ČR) ke kontrolním zjištěním. Tímto žádám o poskytnutí dokumentu, který obsahuje tyto námitky, jakož i dokumentu obsahujícího kontrolní zjištění, na něž je námitkami reagováno.
2) Dle poskytnuté informace bylo v souvislosti s nabytím účinnosti části Nařízení o umělé inteligenci „omezeno využívání metod rozpoznávání tváří ve veřejném prostoru v reálném čase“. Žádám o detailní sdělení, k jakým konkrétním změnám došlo.
B) K systému Digitální podoba osob a jeho kontrole ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů
1) Ze strany ÚOOÚ byla vyžádána písemná zpráva o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou. Tato zpráva byla zaslána ÚOOÚ. Tímto žádám o poskytnutí této zprávy, jakož i poskytnutí kontrolního protokolu v dané věci.“
Policie České republiky poskytla žadateli veškeré dokumenty, jež poskytla předchozímu žadateli a jež jsou uvedeny v článku zveřejněném způsobem umožňujícím dálkový přístup, na který se podatel odvolával, v celém jejich rozsahu:
Ad A) a. protokol o kontrole Úřadu pro ochranu osobních údajů č. j. UOOU-04892/21-29 ze dne 24. září 2024;
b. námitky proti kontrolním zjištěním uplatněné Policií České republiky a obsažené v dokumentu č. j. PPR-53241-24/ČJ-2023-990115 ze dne 11. října 2024;
c. doplnění informací k námitkám proti kontrolním zjištěním zpracované Policií České republiky a obsažené v dokumentu č. j. PPR-53241-26/ČJ-2023-990115 ze dne 3. července 2025.
V této souvislosti povinný subjekt konstatoval, že kontrolní orgán již vypořádal námitky proti kontrolním zjištěním uplatněné Policií České republiky, jedné námitce vyhověl, dvě zamítl a kontrolovanou osobu vyrozuměl o vyřízení uplatněných námitek dokumentem č. j. UOOU-04892/21-35.
Ad B) a. protokol o kontrole Úřadu pro ochranu osobních údajů č. j. UOOU-03154/23-15 ze dne 31. května 2024;
b. vyřízení námitek proti kontrolním zjištěním uplatněných Policií České republiky zpracované Úřadem pro ochranu osobních údajů a obsažené v dokumentu č. j. UOOU-03154/23-20 ze dne 13. prosince 2024;
c. zpráva o opatření Policie České republiky v souvislosti s kontrolou dodržování povinností při zpracování osobních údajů v informačním systému Digitálních podob osob č. j. PPR-41041-18/ČJ-2023-990115 ze dne 23. ledna 2025.
d. stanovisko Policie České republiky v návaznosti na zprávu o odstranění nedostatků zjištěných kontrolou zpracování osobních údajů v informačním systému Digitálních podob č. j. PPR-41041-20/ČJ-2023-990115 ze dne 24. dubna 2025.
PhDr. Jiří Vokuš, 21. listopadu 2025