Metoda pachové identifikace

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatelka požadovala následující informace:

„1. Pokyn 313/2017 policejního prezidenta o provádění metody pachové identifikace.

2. Kompletní zápisy či přepisy z jednání pracovního týmu policejního prezidenta pro rozvoj metody pachové identifikace. Tým byl pod vedením současného policejního prezidenta Martina Vondráška.

3. Seznam všech osob, které byly součástí týmu policejního prezidenta pro rozvoj metody pachové identifikace. V případě, že osoby přišly do týmu až po jeho začátku, poprosím rovněž určit datum či alespoň rok, kdy se k týmu přidaly.

4. U jednotlivých osob (viz otázka č. 3) prosím zdůvodnit, proč byly součástí daného týmu a proč si je Martin Vondrášek do skupiny vybral.

5. Procento úspěšnosti složení atestů psy určenými k provádění metody pachové identifikace v rámci každoročních přezkoušení ve výcvikových střediscích policejního prezidia. Dané statistiky prosím zaslat od roku 2010 včetně do roku 2024 včetně.

6. Odkud jednotlivá výcviková střediska a pracoviště MPI čerpají doplňkové pachové vzorky osob pro zajištění pachové komparace? Jak vzorky dané subjekty anonymizují? Mají souhlasy donorů pachů? Mají podepsané listiny GDPR? Od kolika osob tyto typy pachů mají zmíněné subjekty k dispozici? Informace žádám od roku 2018 včetně do roku 2024 včetně - a to za každé výcvikové středisko a každé pracoviště MPI zvlášť.

7. Jaké osoby od roku 2010 včetně do roku 2024 včetně vedly výcviková střediska v Plzni Bílé Hoře a v Dobroticích? Poprosím s časovým určením jejich angažmá.

8. Prosím o zaslání profesních životopisů všech daných osob (viz dotaz č. 7)“

Policie České republiky poskytla žadatelce následující informace:

Ad 1. Pokyn policejního prezidenta č. 313/2017, o pachové identifikaci osob (dále jen „PPP č. 313/2017“), v platném a účinném znění.

Ad 2. Sedm dochovaných zápisů z jednání pracovního týmu Realizace rozvoje metody pachové identifikace, který byl zřízen rozkazem policejního prezidenta v únoru 2014 a ukončil svou činnost v září 2018.

Ad 3. Složení pracovního týmu Realizace rozvoje metody pachové identifikace:

Ad 4. Doprovodnou informaci, že informace požadovaná v tomto bodu žádosti neodpovídá pojmu informace, jak ho definuje ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. Podle tohoto ustanovení se pro účely uvedeného zákona informací rozumí „jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního“. Ždatelkou požadovaná informace nemá takový charakter. Povinný subjekt nedisponuje ani nedisponoval podatelkou požadovaným zdůvodněním zařazení jednotlivých osob do pracovního týmu Realizace rozvoje metody pachové identifikace, aniž by mu nějaký právní předpis ukládal takovým zdůvodněním disponovat. Povinný subjekt by musel požadovanou informaci zpětně vytvořit. Takovou povinnost mu však zákon č. 106/1999 Sb. neukládá. Ustanovení § 2 odst. 4 tohoto zákona stanoví, že povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

Ad 5. Doprovodnou informaci, že žádný právní předpis ani interní akt řízení Policie České republiky neukládá výcvikovým střediskům psovodů a služebních psů odboru služební kynologie a hipologie Policejního prezidia České republiky vést statistickou evidenci provedených atestačních zkoušek služebních psů a jejich úspěšnosti. Z uvedeného důvodu požadovaná informace zahrnující statistiku atestačních zkoušek služebních psů a jejich úspěšnosti za roky 2010 - 2024 neexistuje, povinný subjekt ji nemá k dispozici, a nemůže ji proto podatelce poskytnout.

Ad 6. Pořizování doplňkových pachových konzerv a nakládání s nimi upravuje čl. 12 PPP č. 313/2017, který byl žadatelce poskytnut na základě bodu č. 1 předmětné žádosti o informace.

Pořízení doplňkové pachové konzervy není úkonem trestního řízení ve smyslu zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, proto není policejním orgánem protokolováno ani jinak písemně zaznamenáváno. Žádný právní předpis ani interní akt řízení Policie České republiky rovněž neukládá pracovištím uplatňujícím metodu pachové identifikace jednotlivých krajských ředitelství policie ani výcvikovým střediskům psovodů a služebních psů odboru služební kynologie a hipologie Policejního prezidia České republiky vést evidenci pořízených doplňkových pachových konzerv. Povinný subjekt proto nedisponuje požadovanou informací o počtu osob, které v letech 2018 – 2024 poskytly Policii České republiky pachové vzorky, tato informace neexistuje, povinný subjekt ji nemůže ani zpětně vytvořit, a proto ji nemůže podatelce poskytnout.

Jak vyplývá z ustanovení čl. 12 odst. 3 a 4 PPP č. 313/2017 každá doplňková pachová konzerva je bezprostředně po pořízení označena štítkem obsahujícím údaje o pohlaví, etniku a věku osoby, která poskytla pachový vzorek. Žádné další údaje vztahující se k této osobě povinný subjekt neeviduje. Doplňková pachová konzerva je zcela anonymní, pachový vzorek, který obsahuje, není proto osobním údajem ve smyslu ustanovení čl. 4 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Z uvedeného důvodu pořizování doplňkových pachových konzerv a nakládání s nimi není zpracováním osobních údajů podle čl. 4 odst. 2 výše uvedeného nařízení, a nevyžaduje proto souhlas subjektu údajů ani splnění jiné podmínky zákonnosti zpracování podle čl. 6 téhož nařízení.

Poskytování pachových vzorků pro doplňkové pachové konzervy je založeno na dobrovolnosti, informovaném ústním souhlasu a zachování anonymity. Osoby poskytující pachové vzorky k uvedenému účelu jsou např. pracovníci veřejné zprávy, zaměstnanci velkých podniků, studenti vysokých škol apod.

Ad 7. Hodnostní označení, akademický titul, jméno a příjmení vedoucích výcvikového střediska psovodů a služebních psů Plzeň v letech 2010-2021 a 2021-2024.

Hodnostní označení, akademický titul, jméno a příjmení vedoucího výcvikového střediska psovodů a služebních psů Dobrotice v letech 2010-2024.

Ad 8. Profesní životopisy vedoucích výcvikového střediska psovodů a služebních psů Plzeň v letech 2010-2021 a 2021-2024 a vedoucího výcvikového střediska psovodů a služebních psů Dobrotice v letech 2010-2024.

PhDr. Jiří Vokuš, 6. ledna 2025

