Měření úsekové rychlosti

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel se domáhal následujících informací vztahujících se „k rychloměru, který je umístěn mimo obec, v úseku Karlovy Vary - Olšová Vrata, silnice I/6 (km 112,3-108,04), ve směru jízdy na Prahu, (dále jen „Rychloměr“)

Pořizuje Rychloměr snímky všech vozidel, nebo jen těch, které překročí určitou rychlost?

V jakém formátu rychloměr snímky ukládá?“

Policie České republiky s odkazem na informace, které již byly žadateli poskytnuty na základě jeho předešlých žádostí o informace ve vztahu k systémům umožňujícím měření úsekové rychlosti na komunikacích ve správě Ředitelství silnic a dálnic České republiky, sdělila žadateli, že technické zařízení použité k měření rychlosti projíždějícího vozidla, které je předmětem jeho zájmu, odesílá do datového úložiště provozovaného Policií České republiky obrazové záznamy a s nimi související doprovodné informace nasvědčující podezření ze spáchání přestupku překročením nejvyšší povolené rychlosti pouze ve vztahu k vozidlům, jež překročila nastavený limit měřené rychlosti. Uvedená data jsou ukládána ve formátech „offence“ a „XML“. Ve vztahu k informaci, zda technická zařízení, která jsou součástí systému umožňujícího měření úsekové rychlosti a jsou umístěna v žadatelem specifikovaném úseku silnice č. I/6, pořizují a ukládají rovněž obrazové záznamy všech projíždějících vozidel, to znamená, zda jsou připojena k informačnímu systému Centrální automatická kontrola vozidel (dále jen „CAKV“) provozovanému Policií České republiky, povinný subjekt zároveň vydal rozhodnutí o částečném odmítnutí předmětné žádosti o informace. V této souvislosti poskytl žadateli doprovodnou informaci, že pokud by technická zařízení, jež jsou předmětem jeho zájmu, byla připojena k informačnímu systému CAKV, data vztahující se ke všem projíždějícím vozidlům by byla uložena v jiném datovém úložišti odděleně od dat vztahujících se k vozidlům, jež překročila nastavený limit měřené rychlosti.

PhDr. Jiří Vokuš, 29. ledna 2025

