Kynologie
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatelka požádala o následující informace:
„Pokyn ředitele ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia České republiky č. 119/2017, o provádění služební kynologie,
Pokyn policejního prezidenta č. 145/2014, kterým se upravuje činnost služební kynologie,
Pokyn policejního prezidenta č. 313/2017, o pachové identifikaci osob,
Pokud existuje novější právní úprava týkající se služební kynologie či pachové identifikace, ráda bych poprosila i o její sdělení.“.
Policie České republiky žadatelce zaslala:
- pokyn policejního prezidenta č. 145/2014, kterým se upravuje činnost služební kynologie (tento pokyn je již neplatný a byl nahrazen dále uvedeným pokynem);
- pokyn policejního prezidenta č. 260/2024, o služební kynologii (platný);
- pokyn policejního prezidenta č. 313/2017, o pachové identifikaci osob (platný)
- pokyn ředitele ředitelství služby pořádkové policie č. 119/2017, o provádění služební kynologie, včetně příloh (tento pokyn je již neplatný a byl nahrazen dále uvedeným pokynem);
- pokyn ředitele ředitelství služby pořádkové policie č. 1/2025, o provádění služební kynologie, včetně příloh.
pplk. JUDr. Lucie Žárská, 2. 9. 2025