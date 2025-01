Krizové řízení

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatelka požádala o následující informace týkajících vzdělávání v oblasti krizového řízení u Policie České republiky (cituji):



„Tato žádost a Vámi odeslané informace jsou klíčovou součástí mé bakalářské práce s názvem "….." Cílem mé práce je podrobně zhodnotit časovou dotaci, frekvenci a obsah vzdělávání policistů v rámci krizového řízení u PČR a analyzovat efektivitu vzdělávacího systému a metod výuky v této oblasti.



Chtěla bych požádat o poskytnutí relevantního materiálu (např.: příslušné dokumentace či analýz) týkajícího se této oblasti, pokud je k dispozici. Prosím o poskytnutí těchto informací v elektronické formě, pokud je to možné.



Dále bych se ráda zeptala, jaké 4 vzdělávací programy v jsou v této oblasti a zda by bylo možné vypsat časovou dotaci a obsah (bodově) výuky. Komunikovala jsem již s Útvarem policejního vzdělávání a služební přípravy, kde jsem se některé odpovědi dozvěděla, ale nejsou úplné.“.





Policie České republiky žadatelce sdělila, že Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy Policejního prezidia České republiky, který je v rámci Policie České republiky gestorem problematiky vzdělávání, žádnými relevantními materiály vztahujícími se k předmětu žádosti nedisponuje.



K druhé části žádosti pak níže uvádíme základní informace, které zpracoval Útvar vzdělávání a služební přípravy, k programům, ve kterých je gestorem problematiky oddělení krizového řízení Policejního prezidia České republiky.



Vzdělávací programy:



1) Krizové řízení Policie České republiky I, kódové označení P2/0161



Cílovou skupinou vzdělávání jsou policisté ustanoveni na služebním místě komisař, vrchní komisař nebo rada krizového řízení, policisté zabezpečující koordinaci a plnění úkolů útvarů Policie České republiky v oblasti krizového řízení, občanští zaměstnanci Policie České republiky zařazeni na pracovišti krizového řízení a občanští zaměstnanci Policie České republiky zabezpečující koordinaci a plnění úkolů útvarů Policie České republiky v oblasti krizového řízení.



Celková délka vzdělávací aktivity je 5 dnů / 40 vyučovacích hodin.



Časový plán vzdělávání se skládá ze zahájení vzdělávání (0,5 h), časové dotace výuky (35 h), diagnostiky (4 h) a závěrečného vyhodnocení a evaluace (0,5 h).



Výuka se skládá z těchto tematických celků:

Úvod do problematiky, předpisy, základní pojmy (1 h),

Státní správa a samospráva (2 h),

Bezpečnostní rady a krizové štáby (2 h),

Krizové a havarijní plánování (4 h),

Záchranné a likvidační práce, typové činnosti (7 h),

Hospodářská opatření pro krizové stavy (4 h),

Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek (5 h),

Analýza rizik (2 h),

Bezpečnostní ochrana areálů (5 h),

Zajišťování obrany ČR před vnějším napadením (1 h) a

Plán akceschopnosti (2 h).



Při výuce je využívána výlučně metoda přednášky.

Platnost kvalifikace získané absolvováním vzdělávací aktivity není časově omezena.





2) Topografická geografická příprava pro policisty a zaměstnance policie zařazené na pracovištích krizového řízení, kódové označení P2/0192



Cílovou skupinou vzdělávání jsou policisté ustanoveni na služebním místě komisař, vrchní komisař nebo rada krizového řízení, policisté zabezpečující koordinaci a plnění úkolů útvarů Policie České republiky v oblasti krizového řízení a občanští zaměstnanci Policie České republiky zabezpečující koordinaci a plnění úkolů útvarů Policie České republiky v oblasti krizového řízení.



Celková délka vzdělávací aktivity je 5 dnů / 36 vyučovacích hodin.



Časový plán vzdělávání se skládá ze zahájení vzdělávání (1 h), časové dotace výuky (32 h), diagnostiky (2 h) a závěrečného vyhodnocení a evaluace (1 h).



Výuka se skládá z těchto tematických celků:

Úvod do problematiky, předpisy, základní pojmy (1 h),

Geografické produkty v rámci Policie ČR (4 h),

Geodézie a kartografie (4 h),

Mapy (4 h),

Terén (2 h),

Geografické informační systémy (4 h),

Praktické cvičení v terénu (5 h) a

Programové vybavení QGIS (8 h).



Při výuce je využívána metoda přednášky a praktického cvičení.

Platnost kvalifikace získané absolvováním vzdělávací aktivity není časově omezena.





3) Školitel souborů typových činností IZS, kódové označení P3/0106



Cílovou skupinou vzdělávací aktivity jsou policisté nebo občanští zaměstnanci určení služebním funkcionářem, kteří školí nebo budou školit soubory typových činností IZS u výkonných organizačních článků krajských ředitelství policie, Policejního prezidia České republiky, případně útvarů s celostátní působností.



Celková délka vzdělávací aktivity je 5 dnů / 40 vyučovacích hodin.



Časový plán vzdělávání se skládá ze zahájení vzdělávání (0,5 h), časové dotace výuky (35 h), diagnostiky (4 h) a závěrečného vyhodnocení a evaluace (0,5 h).



Výuka se skládá z těchto tematických celků:

Úvod do problematiky, předpisy, základní pojmy (1 h),

Lektorské dovednosti (2 h),

Integrovaný záchranný systém (2 h),

Katalog typových činností IZS (26 h),

Koordinace činností na taktické úrovni řešení mimořádné události (2 h) a

Dokumentace IZS a její zpracování (2 h).



Při výuce je využívána metoda přednášky, praktického cvičení a řízené diskuze.

Platnost kvalifikace získané absolvováním vzdělávací aktivity není časově omezena.





4) Obsluha koncových zařízení radiokomunikačního systému PEGAS v oblasti krizového řízení, kódové označení P3/0111



Cílovou skupinou vzdělávání jsou policisté zabezpečující koordinaci a plnění úkolů útvarů Policie České republiky v oblasti krizového řízení a občanští zaměstnanci Policie České republiky zabezpečující koordinaci a plnění úkolů útvarů Policie České republiky v oblasti krizového řízení.



Celková délka vzdělávací aktivity je 5 dnů / 35 vyučovacích hodin.



Časový plán vzdělávání se skládá ze zahájení vzdělávání (0,5 h), časové dotace výuky (29 h), diagnostiky (5 h) a závěrečného vyhodnocení a evaluace (0,5 h).



Výuka se skládá z těchto tematických celků:

Úvod do problematiky systému PEGAS a jeho právní rámec (1 h),

Architektura systému PEGAS (3 h),

Koncová zařízení systému PEGAS (4 h),

Hovorové komunikace systému PEGAS (8 h),

Datové komunikace systému PEGAS (2 h),

Praktický nácvik ovládání RDS (6 h) a

Komunikace v systému PEGAS v rámci IZS (5 h).



Při výuce je využívána metoda přednášky, praktického cvičení a řízené diskuze.

Platnost kvalifikace získané absolvováním vzdělávací aktivity je časově omezena na dobu 5 let (tzn. kvalifikaci je třeba po 5 letech obnovit).



pplk. JUDr. Lucie Žárská, 10. 1. 2025

