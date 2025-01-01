Krádež vloupáním
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatelka požádala (cituji):
„… o poskytnutí statistických údajů týkajících se trestné činnosti krádeže
vloupáním (zejména do obydlí) za rok 2024, případně i za předchozí období (např. 2019–2023), pokud jsou data dostupná.
Konkrétně žádám o následující informace, v podobě a rozsahu, ve kterém jsou ve Vašem systému vedeny a evidovány:
1. Počet trestných činů krádeže vloupáním, rozdělený podle způsobu vniknutí (např. hlavní dveře, balkonové dveře, okno, sklepní okno, střecha, garáž, mříže apod.).
2. Statistika denní doby, ve které k vloupání došlo (např. podle časových slotů během dne/noci).
3. Počet skutků vloupání rozdělený podle typu objektu (byty, rodinné domy, rekreační objekty, sklepy, garáže, technické prostory aj.).
4. Výše způsobených škod (v Kč), ideálně celkově i po kategoriích a podle typu objektu.
5. Pokud je sledováno, počet případů, kdy pachatel překonal konkrétní zabezpečovací prvek (např. bezpečnostní dveře, mříže, zámky, alarmy apod.).
6. Teritoriální členění vloupání – podle krajů a případně okresů.
7. Statistiky objasněnosti případů vloupání – celkově i po kategoriích (např. podle typu objektu nebo způsobu vniknutí).
8. Přehled vývoje v čase (rok po roce), pokud jsou taková data k dispozici.
V žádosti nepožaduji vytvoření nových analýz nebo agregací – pouze zpřístupnění dat v rozsahu, v jakém jsou evidována, ideálně v otevřeném formátu (např. XLSX, CSV, PPTX apod.).
Účel žádosti: využití pro odbornou analýzu v oblasti prevence kriminality, bezpečnosti domácnosti a marketingové komunikace produktů v oblasti zabezpečení vstupů (dveře, mříže, zabezpečovací systémy)."
Policejní prezidium České republiky zaslalo žadatelce požadované informace, které v rámci statistiky kriminality Policie České republiky eviduje (viz příloha).
Pokud jde o požadovaná data, které příloha neobsahuje, povinný subjekt na základě vyjádření Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia ČR žadatelce sdělil, že statistika kriminality Policie České republiky tato data neeviduje a k jejich dohledání by byla nezbytná analýza jednotlivých trestních spisů.
pplk. JUDr. Lucie Žárská, 2. 9. 2025