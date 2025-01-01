Kontroly Úřadu pro ochranu osobních údajů
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požadoval informace „týkající se využívání metod rozpoznávání tváří ze strany Policie ČR a kontrol provedených Úřadem pro ochranu osobních údajů“, konkrétně:
„ A) Ke kamerovému systému využívajícímu metody rozpoznávání tváří na Letišti Václava Havla:
1) Byla provede kontrola ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů využívání kamerového systému s metodou rozpoznávání tváří na Letišti Václava Havla? Pokud ano a současně kontrola byla ukončena, žádám o poskytnutí kontrolního protokolu.
2) Bylo v návaznosti na ukončení kontroly vedeno nějaké správní řízení? Pokud ano, tak s jakým výsledkem? Žádám případně o poskytnutí všech dílčích rozhodnutí v tomto správním řízení.
3) Byla v návaznosti na nabytí účinnosti části Nařízení o umělé inteligenci (tzv. AI Actu), které se váže k využívání metod rozpoznávání tváří ve veřejném prostoru v reálném čase činěny nějaké kroky ve vztahu k provozu kamerového systému s metodou rozpoznávání tváří na Letišti Václava Havla?
B) K systému Digitální podoba osob
1) Bylo v návaznosti na ukončení kontroly provedené Úřadem pro ochranu osobních údajů, která identifikovala při zpracování osobních údajů v systému Digitální podoba osob porušení právních předpisů, vedeno nějaké správní řízení? Pokud ano, tak s jakým výsledkem? Žádám případně o poskytnutí rozhodnutí v tomto správním řízení.
2) Je v současné době provozován systém digitální podoba osob?
3) Pokud ano, tak došlo k nějakým změnám v návaznosti na provedenou kontrolu ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů?“
Policie České republiky poskytla žadateli následující informace:
A)
Ad 1) Kontrola využívání kamerového systému s metodou rozpoznávání tváří na Letišti Václava Havla ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů nadále probíhá, ke dni podání předmětné žádosti o informace nebyla ukončena.
Ad 2) Viz ad 1).
Ad 3) V souvislosti s nabytím účinnosti ustanovení kapitol I a II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1689 ze dne 13. června 2024 bylo ke dni 2. února 2025 v kamerovém systému na letišti Václava Havla v Praze omezeno využívání metody rozpoznávání tváří ve veřejném prostoru v reálném čase.
B)
Ad 1) Kontrola informačního systému Digitálních podob osob ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů byla ukončena dne 13. prosince 2024 a ke dni podání předmětné žádosti o informace nebylo v této souvislosti Úřadem pro ochranu osobních údajů zahájeno nebo vedeno správní řízení.
Ad 2) Informační systém Digitálních podob osob je Policií České republiky v současné době provozován.
Ad 3) Ke změnám v provozu informačního systému Digitálních podob osob v návaznosti na kontrolu provedenou Úřadem pro ochranu osobních údajů nedošlo.
PhDr. Jiří Vokuš, 19. srpna 2025