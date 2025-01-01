Policie České republiky  

Jízda v jízdních pruzích

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel požadoval poskytnutí informací o „počtu postihů uložených:

  1. všemi dálničními odděleními v ČR dohromady
  2. oddělením dálniční policie v Nové Vsi

za dopravní přestupek bezdůvodné jízdy v levém jízdním pruhu:
          1.       za poslední týden,
          2.       za poslední kalendářní měsíc,
          3.       za jednotlivé měsíce od ledna 2025 do současnosti“

Policie České republiky poskytla žadateli požadované informace v následující tabulce:

 Jízda v jízdních pruzích

Dálniční oddělení Nová Ves

Všechna dálniční oddělení Policie ČR

Týden 1. - 7. 10. 2025

Vyřízeno příkazem na místě

0

137

Oznámeno

0

1

Období září 2025

Vyřízeno příkazem na místě

4

531

Oznámeno

0

6

 Rok 2025 (měsíce leden - září)

Vyřízeno příkazem na místě

22

4 739

Oznámeno

0

26

Období leden 2025

Vyřízeno příkazem na místě

1

464

Oznámeno

0

2

Období únor 2025

Vyřízeno příkazem na místě

1

415

Oznámeno

0

2

Období březen 2025

Vyřízeno příkazem na místě

3

509

Oznámeno

0

2

Období duben 2025

Vyřízeno příkazem na místě

0

564

Oznámeno

0

1

Období květen 2025

Vyřízeno příkazem na místě

2

653

Oznámeno

0

6

Období červen 2025

Vyřízeno příkazem na místě

2

504

Oznámeno

0

3

Období červenec 2025

Vyřízeno příkazem na místě

4

428

Oznámeno

0

2

Období srpen 2025

Vyřízeno příkazem na místě

5

475

Oznámeno

0

1

PhDr. Jiří Vokuš, 14. listopadu 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

