Jízda v jízdních pruzích
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požadoval poskytnutí informací o „počtu postihů uložených:
- všemi dálničními odděleními v ČR dohromady
- oddělením dálniční policie v Nové Vsi
za dopravní přestupek bezdůvodné jízdy v levém jízdním pruhu:
1. za poslední týden,
2. za poslední kalendářní měsíc,
3. za jednotlivé měsíce od ledna 2025 do současnosti“
Policie České republiky poskytla žadateli požadované informace v následující tabulce:
|
Jízda v jízdních pruzích
|
Dálniční oddělení Nová Ves
|
Všechna dálniční oddělení Policie ČR
|
Týden 1. - 7. 10. 2025
|
Vyřízeno příkazem na místě
|
0
|
137
|
Oznámeno
|
0
|
1
|
Období září 2025
|
Vyřízeno příkazem na místě
|
4
|
531
|
Oznámeno
|
0
|
6
|
Rok 2025 (měsíce leden - září)
|
Vyřízeno příkazem na místě
|
22
|
4 739
|
Oznámeno
|
0
|
26
|
Období leden 2025
|
Vyřízeno příkazem na místě
|
1
|
464
|
Oznámeno
|
0
|
2
|
Období únor 2025
|
Vyřízeno příkazem na místě
|
1
|
415
|
Oznámeno
|
0
|
2
|
Období březen 2025
|
Vyřízeno příkazem na místě
|
3
|
509
|
Oznámeno
|
0
|
2
|
Období duben 2025
|
Vyřízeno příkazem na místě
|
0
|
564
|
Oznámeno
|
0
|
1
|
Období květen 2025
|
Vyřízeno příkazem na místě
|
2
|
653
|
Oznámeno
|
0
|
6
|
Období červen 2025
|
Vyřízeno příkazem na místě
|
2
|
504
|
Oznámeno
|
0
|
3
|
Období červenec 2025
|
Vyřízeno příkazem na místě
|
4
|
428
|
Oznámeno
|
0
|
2
|
Období srpen 2025
|
Vyřízeno příkazem na místě
|
5
|
475
|
Oznámeno
|
0
|
1
PhDr. Jiří Vokuš, 14. listopadu 2025