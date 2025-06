IT kriminalita

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel požádal o:



„… o poskytnutí statistického přehledu nápadu trestných činů souvisejících s IT kriminalitou (kriminalita páchaná v kyber prostoru - kyberkriminalita) a to za období od 1.1 2019 do 31.12 2024. Jednotlivé přehledy vždy zpracuje za konkrétní rok z uvedeného období, kdy žádám zejména o poskytnutí těchto informací:

Celkový nápad TČ souvisejících s IT kriminalitou.

Nápad TČ související s podvodnými investicemi do kryptoměn, pokud je tento údaj policejnímu prezidiu PČR znám

Jaká byla způsobena celková škoda poškozeným/oběti TČ v jednotlivých letech

Jaká byla objasněnost trestných činů IT kriminality v jednotlivých letech a u kolika TČ bylo zahájeno trestní stíhání konkrétní osoby.

Výše uvedené body žádám poskytnout v přehledu, kde bude rozdělení podle jednotlivých krajů ČR a dále rozdělení podle pohlaví a věku oběti TČ. Data vložit nejlépe do excelové tabulky, grafů, nebo statistických map se zkratkou daného kraje. S poskytnutými daty chci dále pracovat v rámci bakalářské práce.“.





Policejní prezidium České republiky na základě podkladů odboru věcných gescí a statistik Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování poskytlo žadateli požadované statistické údaje (viz příloha) s následujícím komentářem:



- základní počty registrovaných skutků a objasněných skutků (a mnoha dalších ukazatelů kromě kyberkriminality) pro ČR a kraje jsou zveřejněny na internetových stránkách Policie ČR v sekci Informace - Statistika;

-statistika kriminality neeviduje počty za jednotlivé měsíce, pouze vždy za období začínající 1. lednem předmětného roku a končící posledním dnem zvoleného měsíce, data za jeden měsíc NELZE získat prostým odečtem po sobě následujících období;

- porovnávat statistická data za delší období (před rok 2021) není možné, neboť se (vícekrát) změnily základní podmínky statistického vykazování a počítání;

- v říjnu roku 2020 byla zákonem změněna výše škod a prospěchu trestných činů, čímž došlo k umělému snížení kriminality a neporovnatelnosti dat vzhledem k předchozím rokům, změna se dotkla zejména majetkových a hospodářských tr. činů;

- od roku 2021 taktéž proběhla rozsáhlá změna struktury takticko-statistických klasifikací - TSK (např. krádeže motorových vozidel byly rozděleny do vloupání a do krádeží prostých), (ne-) platnosti jsou uvedeny u jednotlivých TSK;

- Policie ČR rozlišuje kyberkriminalitu jako trestné činy spáchané internetem a ostatními sítěmi, tímto způsobem lze spáchat různé druhy tr. činnosti (TSK);

- skutky spáchané pomocí mobilu a pevné linky (hlasové služby) za kyberkriminalitu nepočítáme;

- kvalifikovanou kyberkriminalitu vyjadřuje konkrétní TSK 865 neoprávněný přístup a poškození záznamu v počítačovém systému, opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla (§ 230, 231, 232);

- ve všech uvedených sestavách jsou též započítány přípravy a pokusy tr. činu.



pplk. JUDr. Lucie Žárská, 6. 6. 2025

Související dokumenty Příloha - IT krimi statistika.xlsx

Velikost souboru: 32,2 KB / formát XLSX

vytisknout e-mailem