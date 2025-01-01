Interní akty řízení policejního prezidenta
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatelka požádala o poskytnutí (cituji):
„1. závazného pokynu policejního prezidenta č. 137/2009, o organizaci Policie České republiky, v posledním platném znění;
2. pokynu policejního prezidenta č. 103/2013, o plnění některých úkolů policejních orgánů Policie České republiky v trestním řízení, v posledním platném znění;
3. závazného pokynu policejního prezidenta č. 159/2009, o eskortách, střežení osob a o policejních celách, v posledním platném znění;
4. pokynu policejního prezidenta č. 170/2015, spisový řád Policie České republiky, v posledním platném znění
a
5. seznamu všech interních aktů řízení policejního prezidenta platných a účinných ke dni vyřízení žádosti o informace.“.
Policie České republiky žadatelce zaslala seznam všech interních aktů řízení policejního prezidenta platných a účinných k 1. 5. 2025. A dále žadatelce zaslala závazný pokyn policejního prezidenta č. 137/2009, o organizaci Policie České republiky, pokyn policejního prezidenta č. 103/2013, o plnění některých úkolů policejních orgánů Policie České republiky v trestním řízení, pokyn policejního prezidenta č. 170/2015, spisový řád a po vyloučení těch informací, u nichž to stanovuje zákon č. 106/1999 Sb., závazný pokyn policejního prezidenta č. 159/2009, o eskortách, střežení osob a o policejních celách. Ve vztahu ke znečitelněným částem tohoto pokynu vydal povinný subjekt rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o informace.
pplk. JUDr. Lucie Žárská, 19. 8. 2025