Interní akty řízení a mezinárodní policejní spolupráce
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal:
"o poskytnutí kopie pokynu policejního prezidenta č. 100/2018, o kriminalistickotechnické činnosti."
Kriminalistický ústav vydal rozhodnutí o odmítnutí části žádosti podle § 15 zákona č. 106/1999 Sb. a § 11 odst. 1 písm. a) a § 11 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb. Kriminalistický ústav žadateli poskytl pokyn policejního prezidenta č. 100/2018 v redukovaném znění.
pplk. Mgr. Jiří Hradil, 29. 12. 2025