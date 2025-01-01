Hodnostní označení
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal o následující informace:
"1. Jména a hodnosti vedoucího Odboru ochrany chráněných osob Útvaru pro ochranu prezidenta České republiky.
2. Životopisu vedoucího Odboru ochrany chráněných osob Útvaru pro ochranu prezidenta České republiky.".
Policejní prezidium České republiky k bodu 1. žadateli sdělilo, že hodnostní označení vedoucího odboru ochrany chráněných osob Útvaru pro ochranu prezidenta České republiky je plukovník.
Ve vztahu ke zbývajícím požadovaným informacím vydal povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace.
pplk. JUDr. Lucie Žárská, 19. 8. 2025