Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel požádal o následující informace:

"1. Jména a hodnosti vedoucího Odboru ochrany chráněných osob Útvaru pro ochranu prezidenta České republiky.
2. Životopisu vedoucího Odboru ochrany chráněných osob Útvaru pro ochranu prezidenta České republiky.".

Policejní prezidium České republiky k bodu 1. žadateli sdělilo, že hodnostní označení vedoucího odboru ochrany chráněných osob Útvaru pro ochranu prezidenta České republiky je plukovník.

Ve vztahu ke zbývajícím požadovaným informacím vydal povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace.  

pplk. JUDr. Lucie Žárská, 19. 8. 2025

