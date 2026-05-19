Zveme občany na tradiční prezentační akci "Den Policie ČR a složek IZS"

Ve středu 20. května 2026 čeká návštěvníky na nám. Dr. E. Beneše a v ul. 5. května zajímavý program. 

Ve středu 20. května 2026 od 10:00 do 16:00 hodin proběhne na nám. Dr. E. Beneše v Liberci a v ulici 5. května, před OC Plaza
„Den Policie ČR a složek IZS“.

Plákat IZS 2026.pngV průběhu dne budou mít návštěvníci možnosti spatřit množství technického vybavení složek Integrovaného záchranného systému, dynamické ukázky, ale i pohovořit s příslušníky jednotlivých složek v rámci tradiční prezentační akce, na kterou zve občany Krajské ředitelství policie Libereckého kraje.

Občanům Liberce a návštěvníkům této prezentační akce chceme představit nejen práci české policie, ale i zahraničních kolegů ze Spolkové republiky Německo, Polské republiky a dalších spolupracujících subjektů. Kromě toho, že bude k vidění množství techniky jednotlivých složek, připravili jsme pro návštěvníky akce i řadu dynamických ukázek.

Součástí dne bude také slib nově přijatých příslušníků. Příjemnou atmosférou tohoto slavnostního aktu bude provázet Hudba Hradní stráže a Policie ČR.

Program naleznete v pozvánce pod textem.

Všichni jste na akci srdečně zváni.

19. května 2026
kpt. Bc. Vladimíra Šrýtrová

