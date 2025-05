Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Zvědavost ji stála nejméně 1,5 milionu

CHOMUTOVSKO - Žena se nechala zmanipulovat a kvůli podvodníkům si vzala 25 půjček, nyní řeší insolvenci.

O částku ve výši nejméně 1,5 milionu korun připravil neznámý pachatel ženu středního věku z Chomutovska, která uvěřila příběhu o „americkém vojákovi na misi“.

Vše začalo před pár měsíci, kdy dotyčná na facebooku obdržela žádost o přátelství od neznámé osoby, kterou ze zvědavosti přijala. Pak si začala s neznámým dopisovat, sdělovali si, odkud jsou, co dělají, co mají rádi a podobně. Konverzaci žena udržovala, protože se jinak cítila osamělá. Během dopisování jí dotyčný sdělil, že je americký voják na misi v Sýrii, v Americe má prý pouze dceru, protože manželka mu zemřela a on sám je adoptovaný. Do budoucna má v plánu postavit sirotčinec pro děti. Víc toho o sobě neříkal, ani neposlal žádnou fotku, protože nemůže poskytovat informace z důvodu své účasti na misi.

Po pár týdnech „voják“ ženu požádal, jestli by se přimluvila za jeho dovolenou s tím, že by chtěl za ní přijet do České republiky. Nejprve nechtěla, ale nakonec svolila a prostřednictvím mobilní aplikace začala komunikovat s údajným nadřízeným zmíněného vojáka – generálem, u něhož se za dovolenou měla přimluvit. Na její „přímluvu“, aby voják dostal dovolenou, obdržela odpověď, že musí zaplatit za jeho letenku a uvolnění na dovolenou částku cca 20 tisíc amerických dolarů. Nejprve nechtěla, že nemá peníze, ale nakonec se nechala od vojáka a generála přesvědčit, aby poslala alespoň část peněz. Prý až za ní přiletí, tak na letišti spolu od nějakého agenta převezmou kufr, kde bude 50 tisíc dolarů. Jelikož žena prakticky neměla použitelné úspory, zařídila si půjčku od nebankovní společnosti ve výši 200 tisíc korun a ve dvou platbách poslala přibližně 1.600 dolarů. Když zahraniční platby na poště prováděla, pracovnice ji varovala, že se zřejmě jedná o podvod. Žena to napsala „generálovi“ a on ji ujistil, že to podvod není.

Následně komunikovala již jen s tímto „generálem“, který po ní začal požadovat další platby za různé služby, například za uvolnění vojáka, pak za uvolnění zmíněného agenta s kufrem atd. Na poškozenou vyvíjel nátlak a dokonce jí vyhrožoval, že ji obviní z praní špinavých peněz nebo že k ní domů přijde imigrační úřad apod. Peníze neměla, ale ze strachu, co by jí mohl udělat, si brala další a další půjčky a peníze posílala. V průběhu několika měsíců žena pod stupňujícím se nátlakem uzavřela 25 půjček u různých nebankovních společností v částce nejméně 1,5 milionu korun, které postupně odeslala dle pokynů „generála“. Kvůli těmto událostem nyní řeší insolvenci a nakonec se rozhodla vše oznámit na policii.

Její příběh by měl být varováním pro všechny, kteří by uvažovali o dopisování si s různými americkými či jinými vojáky na misích, lékaři a dalšími neznámými žadateli o přátelství, jejichž jediným záměrem již od začátku je vylákat z oběti peníze…

Abyste se nestali obětí popsaných podvodů, vždy zvažujte, zda přijmout nabízené přátelství od někoho neznámého na internetu. Pokud s někým takovým komunikujete, buďte obezřetní, zvláště pokud se vydává za někoho ze zahraničí a slibuje vážný vztah. Mějte na paměti, že neznámý dokáže potencionální oběť „zpracovávat“ týdny i měsíce, předstírá intenzivní zájem o ni a nakonec přichází s požadavkem na zaslání peněz, což je ve skutečnosti od počátku jeho jediným cílem.

vytisknout e-mailem