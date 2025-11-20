Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Zubožená hospodářská zvířata
Na Trutnovsku choval zvířata v nevhodných podmínkách.
Trutnovští kriminalisté na základě vlastního zjištění a následného šetření v předchozích týdnech zahájili úkony v trestním řízení pro podezření ze spáchání přečinu chov zvířat v nevhodných podmínkách.
chovV průběhu prověřování byl zajištěn soudní příkaz k domovní prohlídce a příkaz k prohlídce jiných prostor a pozemků, což policisté v předchozích dnech vykonali na Trutnovsku, a to za přítomnosti veterinárních inspektorů Krajské veterinární správy, Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj, dále za účasti klinického veterináře a pracovníků odboru životního prostřední Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem.
Prohlídkou předmětných prostor byly zjištěny natolik závadné podmínky hospodářských zvířat, kdy na místě bylo rozhodnuto o jejich odebrání a umístění do předběžné náhradní péče. Jednalo se o 9 kusů skotu a 7 ovcí.
V případě prokázání viny hrozí 48letému muži trest odnětí svobody od 6 měsíců do 4 let nebo zákaz činnosti.
por. Pižlová Šárka, DiS.
20.11.2025, 13:00