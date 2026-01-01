Policie České republiky  

Ztrátové investování - ve hře byli i finanční poradci. Poškozených je 270, škoda 118 milionů korun.
Moravskoslezští kriminalisté obvinili dva muže a dvě ženy.
Krajským kriminalistům z odboru hospodářské kriminality se podařilo rozklíčovat podvodnou činnost dvou mužů a dvou žen. „Hnacím motorem“ byl zástupce dvou společností z Ostravy, kterému v podnikání měla sekundovat žena. Po několik let měl zájemcům nabízet zhodnocení jejich vkladů, kdy klienty a smlouvy pro něj měli zajišťovat muž a žena, kteří pracovali ve stavebních spořitelnách jako finanční poradci. Slibům o zhodnocení uvěřilo na 270 lidí. „Upsali se“ k investicím přesahujícím 100 milionů korun. Jednalo se ale o klasické Ponziho schéma - zástupce společností měl vytloukat klín klínem. Někteří z klientů se sice dočkali zpět peněz, ale většina částečně anebo o vše přišla.
Poškozených je zhruba 270 a škoda dosahuje 118 milionů korun. Kriminalisté zjistili, že muž zastupující společnosti měl od počátku vědět, že nemůže garantovat vrácení investic a dokonce je ani nabízet lidem. Měl sice část peněz klientů investovat, ale způsobit mnohamilionové ztráty. Část peněz pak měl užívat na svůj nákladný život. Dokonce měl i falšovat dokumenty, aby navodil pocit důvěry, že společnosti jsou naopak v zisku. Žena o všem měla vědět. A vědomi si toho měli být i oba finanční poradci, kteří se uměli v této branži „pohybovat“. Měli jednoznačně těžit z důvěry stávajících klientů stavební spořitelny, kdy znali je i jejich finanční situaci. Měli jim nepravdivě například říkat, že vklady jsou pojištěny. Asi nepřekvapí, že z uzavřených smluv měli štědré provize. Mnozí „investoři“ byli i rodinní příslušníci, až na pár výjimek z Moravskoslezského kraje. Tou výjimkou je například Češka žijící v USA, která z vkladu přesahujícího 6 milionů přišla o více než 1,5 milionu korun. Poškození jsou rozličných profesí i vzdělání. Investovali desetitisíce až statisíce, někteří i miliony. A více než 3,6 milionu korun je nejvyšší částka, o kterou přišel jeden z poškozených. Jistý pán bohužel přišel o milion korun, které si šetřil na důchod. Jiní poškození prodali nemovitosti a investovali, aby „pomohli“ svým dětem anebo vnukům.
I pro erudované kriminalisty byla práce na případu náročná. Vypořádali se s výslechy všech poškozených a informacemi od nich, stejně tak s množstvím dokumentů. Kvůli finančním tokům byli v kontaktu s bankami a dalšími institucemi, včetně zahraničních v rámci mezinárodní právní spolupráce. Prověřili transakce na více než 100 účtech a pro přehlednost systematicky vypracovávali i tabulky. Vše důkladně ověřili a zadokumentovali, v listinné podobě má spisový materiál téměř 13 000 listů. Vycházeli i ze znaleckého posudku z oboru ekonomika, odvětví investice.
Kriminalisté obvinili muže vystupujícího za společnosti ze zvlášť závažného zločinu podvodu spáchaného samostatným jednáním i ve spolupachatelství, za které je zastíhaná i žena. Finanční poradci jsou obviněni z účastenství ve formě pomoci ke zvlášť závažnému zločinu podvodu. Trestní sazba je stanovena na 5 až 10 let. Obvinění jsou z Karvinska a Opavska ve věku od cca 45 do 65 let. Zejména hlavní aktér a žena si měli žít doslova nad poměry. Přestože byly společnosti ztrátové, měli plnými doušky užívat společenského života, cestovat a kupovat si i drahé věci, například auta.
por. Mgr. Soňa Štětínská
oddělení tisku, 6. května 2026