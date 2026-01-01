Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Ztratili více než tři milióny
Kybernetičtí podvodníci snadno a poměrně rychle získali zajímavé sumy.
Ranní telefonát údajného policisty a vyšetřovatele vyděsil padesátnici z Brněnska. Vedle řady dotazů jí sdělil, že se někdo pokouší na její jméno zřídit vysoký úvěr. Obratem navrhl řešení vzniklé situace a rovnou přepojení na bezpečnostního pracovníka její banky. Ten nabídl dvě varianty řešení problému. Zablokování účtu a platebních karet až na půl roku nebo převedení peněz na zabezpečený účet. Žena si zvolila druhou variantu a za spolupráce s bezpečnostním expertem během necelých dvou hodin převedla na určená konta všechny úspory, tedy více než jeden milión a tři sta tisíc korun. Později zjistila, že naletěla podvodníkovi.
Ještě o půl miliónu vyšší částku ztratil jen o málo mladší muž ze stejného regionu. Tomu podvodníci namluvili, že na jeho účty potřebují převést zisk z bitcoinového konta. Muž obratem souhlasil a podle návodu podvodníků učinil potřebné kroky. Pro verifikaci účtu provedl potřebnou platbu, kterou mu podvodníci obratem vrátili. Dále instaloval speciální program a sledoval obrazovku počítače, na které se střídavě s prázdnou stránkou objevovaly výsledky transakcí. V nejméně deseti případech pak na pokyn transakce potvrdil. Kontrola účtů jej druhý den vyděsila. Celkem na nich zůstalo jedenáct tisíc korun. Skoro dva milióny na nich však chyběly.
por. Bohumil Malášek, 20. února 2026