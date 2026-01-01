Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Ztratila skoro tři milióny
Falešný policista a jeho kumpáni rychle získali od ženy z Břeclavska zajímavou částku.
Podvodný telefonát muže, který se představil jako policista ze Sokolova, pořádně vyděsil šedesátnici z Břeclavska. Domnělý policista v hovoru sdělil, že její bankovní účet napadli kybernetičtí podvodníci. Navíc se prý pokouší zřídit poměrně vysoký úvěr. V následné komunikaci nabídl řešení. Případ prý předá expertovi banky, který ho bude vyšetřovat. Další den ženu opravdu kontaktoval expert, který nabídl řešení. Poškozenou postupně ve video hovorech instruoval k několika výběrům hotovosti. Žena vybírala peníze nejen ze svého účtu, ale i z kont rodinných příslušníků. Získanou skoro třímiliónovou hotovost následně, znovu podle pokynů bezpečnostní agenta, ve čtyřech případech osobně na různých místech předala spolupracovníkovi bankovního experta. Když podvodník přestal komunikovat, žena pochopila, že byla podvedena.
Velmi podobný scénář se odehrál na Brněnsku. Tam se stala obětí podvodníků dvaapadesátiletá žena. Ta během několika hodina odeslala na určená konta více než půl miliónu korun
por. Bohumil Malášek, 13. února 2026