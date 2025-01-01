Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Ztratil skoro tři milióny
Naletěl na reklamu zajímavého zhodnocení vložených financí.
Seniora z Hodonínska oslovila internetová reklama, v níž známý rozhlasový moderátor nabízel výhodné zhodnocení finančních prostředků, načež se stal obětí podvodného jednání. Na konci května kontaktoval firmu a s jejími specialisty začal po zaplacení vstupního poplatku investovat. S experty komunikoval výhradně elektronicky a podle jejich pokynů posílal na různé účty různé částky, které se velmi zajímavě zhodnocovaly. V pěti případech pak odevzdal hotovost na dohodnutém místě kurýrům. Během půlročního investování poskytl podvodníkům v korunách a eurech skoro tři milióny korun. Když chtěl vložené prostředky získat zpět, podvodníci se nejdříve snažili vymlouvat a potom se úplně odmlčeli. Muž tak pochopil, že byl podveden.
por. Bohumil Malášek, 19. prosince 2025