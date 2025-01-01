Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Ztratil skoro tři milióny

Naletěl na reklamu zajímavého zhodnocení vložených financí. 

Seniora z Hodonínska oslovila internetová reklama, v níž známý rozhlasový moderátor nabízel výhodné zhodnocení finančních prostředků, načež se stal obětí podvodného jednání. Na konci května kontaktoval firmu a s jejími specialisty začal po zaplacení vstupního poplatku investovat. S experty komunikoval výhradně elektronicky a podle jejich pokynů posílal na různé účty různé částky, které se velmi zajímavě zhodnocovaly. V pěti případech pak odevzdal hotovost na dohodnutém místě kurýrům. Během půlročního investování poskytl podvodníkům v korunách a eurech skoro tři milióny korun. Když chtěl vložené prostředky získat zpět, podvodníci se nejdříve snažili vymlouvat a potom se úplně odmlčeli. Muž tak pochopil, že byl podveden.

por. Bohumil Malášek, 19. prosince 2025

Související dokumenty

  • ztratil.mp3
    Velikost souboru: 612,6 KB / formát MP3

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 