Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Ztracený telefon dovedl majitele až na policejní služebnu
ÚSTECKO - Poškozený díky lokalizaci svého telefonu usvědčil pachatele
Na obvodní oddělení Policie ČR v centru Ústí nad Labem se v pátek večer dostavil 49letý muž, který oznámil ztrátu svého mobilního telefonu. Uvedl, že předchozí večer byl s přáteli v místní restauraci, odkud kolem 22. hodiny odcházel na hlavní vlakové nádraží, odkud chtěl jet domů. Vlak mu však ujel, a proto odjel až ranním spojem. Při placení jízdenky si muž všiml, že u sebe nemá mobilní telefon. Domníval se, že mu telefon vypadl někde po cestě z restaurace na nádraží. Vzhledem k únavě se rozhodl situaci řešit až následující den. Po probuzení si přes počítač zkontroloval polohu svého mobilního telefonu, která ukazovala na Ústí nad Labem. Nejprve se domníval, že se telefon nachází v restauraci, kde večer předtím pobýval. Na místě však telefon nenašel, přestože obsluha na zařízení volala a telefon vyzváněl. Muž se proto vrátil domů, vzal si s sebou notebook a znovu vyrazil do Ústí nad Labem. Při další kontrole polohy telefonu zjistil, že se nachází na adrese Masarykova 47, kde sídlí služebna Policie ČR. Lokalizace navíc ukazovala, že telefon se nachází v zadní části objektu. Po příchodu na služebnu se muž policistů dotazoval, zda někdo mobilní telefon neodevzdal. Policisté mu sdělili, že žádný takový telefon evidován nemají, a začali se celou věcí zabývat. V té době se v budově nacházel pouze jeden zadržený muž umístěný v policejní cele. Policisté proto na ztracený telefon zavolali. K překvapení všech se vyzvánění ozvalo ze zajištěných věcí čtyřicetiletého muže s bohatou trestní minulostí, který byl zadržen pro majetkovou trestnou činnost. Kromě původního podezření z majetkové trestné činnosti je nyní muž podezřelý ze zatajení nálezu.
Ústí nad Labem 26. ledna 2026
por. Mgr. Veronika Hyšplerová
mluvčí policie Ústeckého kraje