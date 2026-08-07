Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Ztracený devítiletý chlapec - NALEZEN

Odvolávají pátrání po pohřešovaném chlapci. 

AKTUALIZACE - Děkujeme veřejnosti a médiím za pomoc při pátrání. Chlapec byl všímavým občanem před chvílí nalezen ve stanici metra Hradčanská a krátce poté jej policisté předali zpět otci, který oznámil jeho pohřešování. Prosíme média o stažení fotografie hledaného chlapce a odvolání pátrání. Děkujeme všem za poznatky a pomoc při jeho nalezení. 
mjr. Eva Kropáčová 
7.8.2026 16:10

 
Před přibližně hodinou oznámil otec na místní oddělení policie, že jeho devítiletý syn odešel dopoledne z jejich trvalého bydliště na pražské Letné a do současné chvíle o sobě nedal vědět. Pohřešovaný chlapec trpí autismem a rád se pohybuje různými dopravnými prostředky (tramvaje, autobusy, metro, vlaky), ale rád jezdí i výtahy. 
Chlapec má hnědé vlasy a hnědé oči. Na sobě by měl mít černé kraťasy, červené tričko s černými pruhy na rukávech, červený náramek na zápěstí s telefonními čísly na rodiče. 
Vzhledem k tomu, že se doposud nepodařilo pohřešovaného chlapce vypátrat, prosíme veřejnost o pomoc. V případě, že někdo ví, kde by se chlapec mohl nacházet, ať nám neprodleně informace předá na linku 158. 
Oblečení, které má na fotografii, je totožné s tím, co by měl mít nyní na sobě. Jen nemá brusle a helmu!
mjr. Eva Kropáčová
7.8.2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 