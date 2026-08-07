Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Ztracený devítiletý chlapec - NALEZEN
Odvolávají pátrání po pohřešovaném chlapci.
AKTUALIZACE - Děkujeme veřejnosti a médiím za pomoc při pátrání. Chlapec byl všímavým občanem před chvílí nalezen ve stanici metra Hradčanská a krátce poté jej policisté předali zpět otci, který oznámil jeho pohřešování. Prosíme média o stažení fotografie hledaného chlapce a odvolání pátrání. Děkujeme všem za poznatky a pomoc při jeho nalezení.
mjr. Eva Kropáčová
7.8.2026 16:10
Před přibližně hodinou oznámil otec na místní oddělení policie, že jeho devítiletý syn odešel dopoledne z jejich trvalého bydliště na pražské Letné a do současné chvíle o sobě nedal vědět. Pohřešovaný chlapec
trpí autismem a rád se pohybuje různými dopravnými prostředky (tramvaje, autobusy, metro, vlaky), ale rád jezdí i výtahy.
Chlapec má hnědé vlasy a hnědé oči. Na sobě by měl mít černé kraťasy, červené tričko s černými pruhy na rukávech, červený náramek na zápěstí s telefonními čísly na rodiče.
Vzhledem k tomu, že se doposud nepodařilo pohřešovaného chlapce vypátrat, prosíme veřejnost o pomoc. V případě, že někdo ví, kde by se chlapec mohl nacházet, ať nám neprodleně informace předá na linku 158.
Oblečení, které má na fotografii, je totožné s tím, co by měl mít nyní na sobě. Jen nemá brusle a helmu!
mjr. Eva Kropáčová
7.8.2026
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