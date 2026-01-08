Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Ztraceného seniora nalezl policejní dron
Policisté vypátrali ztraceného seniora v Prokopském údolí za pomoci dronů.
Případ se šťastným koncem začal na Silvestra kolem půl jedenácté dopoledne oznámením na linku 158. Oznamovatelka sdělila policistům reálnou obavu o svého kamaráda, který jí po telefonu sdělil, že se ztratil na procházce a neví, kde se právě nachází. Navíc dodala, že muž trpí Alzheimerovou chorobou a má o něj strach. Operátorovi tísňové linky se následně podařilo muže kontaktovat, a z komunikace policista poznal, že je muž silně dezorientovaný a nedokáže přesně určit kde se zrovna je. Podle zjištění by se měl nacházet někde v Prokopském údolí. Na místo okamžitě vyrazili policisté ze speciální pořádkové jednotky a také hlídka velitele policie z pohotovostní motorizované jednotky. Vzhledem ke komplikovanému terénu, klesající teplotě a obavě o mužův život se hlídka PMJ rozhodla použít policejní dron s termokamerou. Krátce na to kontaktovala i hledaného, který dokázal říci pouze to, že před sebou vidí nízké budovy a telefon položil. Policisté tak za pomoci mapy a dronu vybaveného termokamerou prohledávali rozsáhlý a členitý terén Prokopského údolí. Vzhledem k rozloze si na pomoc přivolali také kolegy z Letecké služby Policejního prezidia, kteří na místě rovněž použili dron a pražským policistům s hledáním pomáhali.
Systematickou činností obou pilotů se přibližně sedmdesát minut od prvotního oznámení podařilo muže objevit. Následně navigovali policisty z SPJ, kteří silně podchlazeného muže za pomoci transportní plachty dopravili k záchranářům.
por. Mgr. Jan Rybanský
8. leden 2026