Ztrácel na dvou frontách

Padesátník z Brněnska komunikoval s lékařkou v Afghánistánu a zároveň investoval do kryptoměn. 

Hned na dvou frontách zarámovaných do možného zajímavé zisku byl v několika minulých týdnech aktivní padesátník z Brněnska. První příběh se začal odehrávat na začátku února. To se muž ve virtuálním prostředí seznámil s lékařkou pracující v Afghánistánu. Po několika dnech v intenzivně rozvíjejícím se vztahu zaslala zajímavá známost svému partnerovi balíček s nemalým množstvím peněz vydělaných v bezpečnostně nestabilní zemi. Po odeslání zásilky ale přišly obtíže.  Bylo nutné zaplatit řadu poplatků. Od poštovného až po sumu za proclení. Muž tedy posílal nemalé částky na různé účty. Paralelně pak komunikoval také s finančním expertem, který obchodoval s kyberměnami. I tady se odehrával kriminalistům známý příběh. Po zaplacení vstupních poplatků se začínal rozvíjet možný zajímavý obchod. Ve chvíli, kdy muž  odeslal v obou případech téměř sto padesát tisíc korun, začal mít oprávněné pochybnosti. Následně museli kriminalisté jeho obavy jen potvrdit.  

por. Bohumil Malášek, 13. března 2026

