Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Zřícení tribuny v cirkusu
Žádáme další svědky případu, kteří se představení účastnili.
Vltavotýnští policisté řeší případ zranění návštěvníků v cirkusu z 18. července 2026. V době po 18:10 hod., v Týně nad Vltavou, ulice Tyršova 424, nedaleko sportovní haly a KD Sokolovna, uvnitř cirkusového stanu, se před začátkem představení zřítila postavená tribuna se sedícími návštěvníky, kdy několik osob utrpělo zranění, které ošetřili přivolaní zdravotníci.
Policisté žádají další návštěvníky zmíněného cirkusového představení, kteří se ještě nepřihlásili na obvodním oddělení Týn nad Vltavou, Dewetterova 326, telefon 974 227 801 k podání vysvětlení, aby tak učinili v co nejkratší možné době. Zároveň uvítáme případné kamerové záznamy nebo fotografie z vnitřních i vnějších prostorů cirkusového stanu.
Děkujeme za spolupráci.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz
29. července 2026