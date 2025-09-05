Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Zřejmě se nepoučil a v trestné činnosti měl dál pokračovat
Novojičínským kriminalistům sliboval nápravu. Ta mu však dlouho nevydržela. Skončil ve vazební věznici.
Od začátku srpna evidovali policisté z obvodních oddělení Nový Jičín a Kopřivnice několik skutků krádeží vloupáním včetně odcizeného dodávkového vozidla. To bylo odstaveno v jednom z areálů v Kopřivnici. Neznámý pachatel měl do něj vniknout, nalezené klíče využít k nastartování a následně s ním z místa odjet. O tři dny později vyjížděli novojičínští policisté na oznámení o možném vloupání do rodinného domu. Po příjezdu na místo si všimli rozbitého okna a u vjezdu na pozemek stála právě odcizená dodávka. V domě se již pachatel nenacházel. Na základě získaného poznatku však policisté do hodiny od oznámení zadrželi v sousední obci podezřelého 32letého muže.
Jak se ukázalo, muž měl mít na svědomí tři skutky vloupání a také odcizení dodávky, kterou pak měl užívat při páchání trestné činnosti. V prvním případě se měl po rozbití okna dostat do objektu autoservisu a prohledat několik vozidel. Z jednoho z nich měl vyjmout autobaterii a připojit ji do jiného automobilu, se kterým chtěl odjet, nastartovat se mu však nepodařilo. Opodál si pak měl vyhlédnout jiné zaparkované auto a z něj vzít mince a doklady. Odcizenou dodávkou se následně přesunul k rodinnému domu, kde si měl na zahradě rozdělat oheň a opéct párky. Jakmile se posilnil, měl po rozbití okna vniknout do domu. Při jeho prohledávání nalezl oblečení, kdo kterého se měl převléknout a své „staré“ nechat majitelům na místě. Nejenže odešel v nové mikině a kraťasech, ale měl zde také odcizit notebook, platební karty, cigarety, šperky a další věci v celkové hodnotě přes 20 tisíc korun. Při svém počínání byl však vyrušen, a proto vzal nohy na ramena. Odcizené věci měl po cestě uschovat na různých místech, která po svém zadržení policistům ukázal.
Věc si do své gesce převzali novojičínští kriminalisté, kteří muže obvinili z trestných činů neoprávněné užívání cizí věci, krádeže, poškození cizí věci a porušování domovní svobody. Obviněný se ke skutkům doznal, při výslechu s kriminalisty spolupracoval, svého jednání litoval a sliboval nápravu. Trestní stíhání tedy probíhalo na svobodě.
Náprava mu však dlouho nevydržela a už na konci srpna skončil opět v poutech. Příborští policisté spolu s městským strážníky jej zadrželi krátce po krádeži koloběžky. V průběhu předchozích dní se měl dopustit i krádeže nezajištěného jízdního kola, rozbít skleněné výplně u prodejny potravin a následně i čekárny autobusového nádraží. Také se měl vloupat do rodinného domu a odcizit finanční hotovost. Byl však vyrušen a při úprku na místě ztratil svůj mobilní telefon. V šatnách objektu jedné z firem, kde se dostal otevřeným oknem, měl využít toaletu, osprchovat se, a poté se opět převléci do nalezeného oblečení a své na místě ponechat.
Muž skončil opět v rukou kriminalistů, kteří rozšířili jeho trestní stíhání o další skutky. Také podali podnět k návrhu na jeho vzetí do vazby, který byl soudem akceptován. Obviněný byl již v minulosti za majetkovou trestnou činnost odsouzen, nyní mu tak hrozí až tříletý pobyt za mřížemi. Svým jednáním měl způsobit celkovou škodu za bezmála 80 tisíc korun. Většina odcizených věcí včetně dodávkového vozidla mohla být po provedených úkonech vrácena zpět majitelům.
nprap. Bc. Kateřina Kubzová
oddělení tisku
5. září 2025