Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Zranitelní účastníci provozu

PŘÍBRAMSKO - Značná část účastníků silničního provozu nezná své povinnosti.

Příslušníci policie se během včerejšího dne zaměřili při dopravních kontrolách i na zranitelné účastníky provozu, zejména na chodce. Zkontrolovali několik desítek chodců a 35 vozidel. Zjistili celkem 12 přestupků a na pokutách vybrali částku 14 tisíc korun. Dva motoristy bude ještě řešit správní orgán. Tři chodci přecházeli na „červenou“, jeden řidič neumožnil chodci přejít přes přechod, jeden šofér neoprávněně použil světla do mlhy, dva motoristé měli za jízdy telefon v ruce, dva nebyli připoutáni bezpečnostním pásem, dvě auta neměla vyhovující technický stav a jedno nemělo sjednané pojištění.

Jak se ukazuje, značná část účastníků silničního provozu nezná své povinnosti. Řidiči musí umožnit chodci, který je na přechodu nebo ho zřejmě hodlá užít, bezpečně vozovku přejít, nijak ho nesmí ohrozit či omezit. Proto se musí přibližovat k přechodu pro chodce takovou rychlostí, aby mohli vozidlo zastavit. Motoristé také nesmí ohrozit chodce přecházející pozemní komunikaci, na kterou odbočují.

Je-li na silnici vyznačen přechod pro chodce nebo místo pro přecházení, jsou chodci povinni ho užít, jestliže je od nich vzdálen do 50 metrů. Chodci se před vstupem na vozovku musí přesvědčit, jestli ji mohou bezpečně přejít, aniž by ohrozili sebe či ostatní účastníky provozu. Musí brát ohled na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících automobilů, to znamená, že musí odhadnout, zda auta stihnou bezpečně zastavit. Rozhodně nesmí vstupovat na přechod bezprostředně před blížícím se vozem. Na přechodu se pak chodí vpravo. Chodci při přecházení musí sledovat provoz, všímat si i ostatních jízdních pruhů. Dále nesmí vstupovat na přechod, přijíždějí-li vozidla s právem přednostní jízdy, a musí dávat přednost tramvaji.

por. Bc. Monika Schindlová, DiS.

komisař

P ČR Příbram

21. leden 2025

