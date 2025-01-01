Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Zranil politika údery francouzskou berlí

Krajští kriminalisté sdělili muži podezření z přečinu výtržnictví a pokusu přečinu ublížení na zdraví. 

V souvislosti s napadením pana Andreje Babiše na předvolebním mítinku v Dobré 1. září 2025 sdělili krajští kriminalisté 63letému muži z Frýdecko-Místecka podezření z přečinu výtržnictví a pokusu přečinu ublížení na zdraví. Prověřování potvrdilo, že muž udeřil politika vysokou intenzitou francouzskou berlí jednou ranou do hlavy a jednou do zad ve chvíli, kdy se k němu otáčel zády. Poškozený byl zraněn a ošetřen v nemocnici.  

Kriminalisté vedou ve věci zkrácené přípravné řízení. Policisté v průběhu prověřování pracovali s výpověďmi zhruba 20 osob, včetně A. Babiše, vyhodnocovali zajištěné materiály a další informace. Podezřelý muž se k činu se doznal. Trestní zákoník stanoví trestní sazbu od šesti měsíců do tří let.

por. Mgr. Soňa Štětínská
oddělení tisku, 23. září 2025
 

