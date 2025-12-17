Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Zranil chodce a ujel
Hledáme svědky nehodové události v Novém Boru.
Dne 12. prosince kolem 14.30 vyjíždělo dosud nezjištěné vozidlo neznámého řidiče z kruhového objezdu na ulici T. G. Masaryka v Novém Boru poblíž domu popisného čísla 55 a na přechodu pro chodce ohrozilo 54letého muže, který silnici přecházel ve směru od pošty ke kostelu. Zpětným zrcátkem pak vůz chodce zranil na ruce a řidič bez zastavení pokračoval v jízdě dál.
Pokud nám můžete pomoci s pátráním po tomto řidiči, ozvěte se nám na linku 158. Děkujeme.
17. 12. 2025
por. Bc. Ivana Baláková