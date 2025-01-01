Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Zraněnému mladému motorkáři pomohl policista, který byl nablízku
Děčínský dopravní policista neváhal zasáhnout ani ve svém volném čase a poskytl vážně zraněnému motorkáři první pomoc.
Pomáhat a chránit není pro policisty pouze pracovní heslo, ale často i hluboce zakořeněné životní poslání. Důkazem je čin podpraporčíka Ladislava Nováka z Dopravního inspektorátu Děčín, který neváhal pomoci ani ve svém osobním volnu. Díky jeho pohotovému zásahu a odborně poskytnuté první pomoci dnes může mladý motorkář opět trávit čas se svou rodinou.
Dramatická událost se odehrála v sobotu 24. srpna 2025 krátce před 17. hodinou na silnici I/13 u obce Víska pod Lesy, kde došlo ke střetu motocyklu s autobusem. Podpraporčík Ladislav Novák, který místem projížděl ve svém volnu, okamžitě zastavil, oblékl reflexní vestu a šel zkontrolovat situaci. Zjistil, že na místě leží mladý motorkář (roč. 2003) v bezvědomí a s těžkým poraněním dolní končetiny, silně krvácející.
Policista neprodleně vyrozuměl operační středisko Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, které na místo vyslalo složky integrovaného záchranného systému. Zároveň začal jednat – po telefonické konzultaci se záchranáři a s pomocí dalších přítomných osob opatrně sundal zraněnému přilbu, zkontroloval jeho životní funkce a zajistil dýchací cesty. Po příjezdu hlídky z obvodního oddělení Česká Kamenice mu bylo předáno škrtidlo (tzv. turniket), které správně použil k zastavení masivního krvácení.
„Přistoupil jsem ke zraněnému řidiči motocyklu, který nereagoval na žádné podněty. Po sundání přilby a zajištění dýchacích cest jsme společně se zdravotníky, kteří náhodně projížděli kolem, zjistili velmi vážné poranění dolní končetiny. Po aplikaci turniketu došlo k zastavení krvácení. Krátce nato dorazili profesionální záchranáři,“ popsal zásah podpraporčík Ladislav Novák.
Motorkář byl s velmi vážným zraněním transportován letecky do nemocnice v Ústí nad Labem.
O několik dní později dorazil na Dopravní inspektorát Děčín dojemný děkovný dopis od maminky zraněného muže, který výstižně shrnul význam a dopad rychlé pomoci:
„Ráda bych touto cestou poděkovala příslušníkům Policie České republiky z dopravního inspektorátu v Děčíně za rychlou a profesionální pomoc při záchraně života mého syna dne 24. 8. 2025. Díky jejich pohotovosti, obětavosti a lidskému přístupu dnes můžu být se synem a prožívat chvíle, které by bez jejich pomoci nebyly možné. Je pro mě uklidňující vědět, že v naší zemi působí lidé, kteří s nasazením vlastního úsilí chrání životy. Z celého srdce Vám velice děkuji.“
Za svůj mimořádný přístup a nasazení byl podpraporčík Ladislav Novák oceněn kázeňskou odměnou, kterou mu udělil plk. Tomáš Kolbaba, ředitel Územního odboru Policie ČR v Děčíně.
Jsme hrdí na to, že máme ve svých řadách policisty, kteří zůstávají věrni svému poslání i ve chvílích, kdy právě nejsou ve službě. Právě díky jeho rozhodnému jednání a profesionalitě se podařilo zachránit lidský život.
Děčín 30. září 2025
por. Bc. Eliška Kubíčková
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kra