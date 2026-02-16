Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Zpronevěřila z kasina přes půl milionu
Část pak sama prohrála na automatech.
Z trestného činu zpronevěry obvinili v těchto dnech kriminalisté 33letou ženu z Teplicka. Ta byla zaměstnána jako obsluha baru a automatů v jednom teplickém kasinu. V průběhu noční směny zpronevěřila ve dvou případech svěřené finanční prostředky určené pro vyplácení výher. Celkem si ponechala částku přesahující půl milionu korun. Peníze poté použila částečně na uhrazení svých soukromých pohledávek a z části je prohrála v automatech. Zaměstnavatel s ní poté sepsal dvě písemná prohlášení o vrácení dlužné částky, kdy však do současné doby nic nesplatila. Nyní tak za „bezúročnou půjčku“ může strávit ve vězení od 6 měsíců do tří let.
16. února 2026
por. Bc. Ilona Gazdošová
tisková mluvčí