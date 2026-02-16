Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Zpronevěřila z kasina přes půl milionu

Část pak sama prohrála na automatech. 

Z trestného činu zpronevěry obvinili v těchto dnech kriminalisté 33letou ženu z Teplicka. Ta byla zaměstnána jako obsluha baru a automatů v jednom teplickém kasinu. V průběhu noční směny zpronevěřila ve dvou případech svěřené finanční prostředky určené pro vyplácení výher. Celkem si ponechala částku přesahující půl milionu korun. Peníze poté použila částečně na uhrazení svých soukromých pohledávek a z části je prohrála v automatech. Zaměstnavatel s ní poté sepsal dvě písemná prohlášení o vrácení dlužné částky, kdy však do současné doby nic nesplatila. Nyní tak za „bezúročnou půjčku“ může strávit ve vězení od 6 měsíců do tří let. 

16. února 2026
por. Bc. Ilona Gazdošová
tisková mluvčí

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 