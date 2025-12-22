Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Zpronevěra potravin v Polici nad Metují
Vánoční hostina se nekonala, ale trestní řízení ano.
Policisté z obvodního oddělení v Polici nad Metují sdělili 19. prosince 2025 podezření ze spáchání přečinu zpronevěry čtyřicetiletému muži z Broumovska. Prověřování bylo zahájeno 26. listopadu 2025 a podle dosavadních zjištění se měl muž v noci z 10. na 11. listopadu 2025 dopustit protiprávního jednání v obci Police nad Metují.
Jako zaměstnanec místní firmy měl zpronevěřit potraviny v celkové hmotnosti přesahující 169 kilogramů – tedy váhu dvou dospělých mužů. Konkrétně šlo o 76 kilogramů sýru, 30 kilogramů vlašských ořechů a 63,4 kilogramu roštěné. Celková škoda způsobená poškozené společnosti činí více než 32 tisíc korun.
Pokud měl podezřelý v plánu připravit vánoční hostinu, nevyšlo to. Místo slavnostního stolu ho čeká trestní řízení, které bude vedeno ve zkrácené formě. Za přečin zpronevěry mu hrozí až dva roky odnětí svobody.
Zaměstnavatelům doporučujeme pravidelně kontrolovat skladové zásoby a nastavovat jasná pravidla pro manipulaci s potravinami. Zaměstnancům připomínáme, že „ochutnávka“ v podobě desítek kilogramů zboží už není drobný prohřešek, ale trestná činnost. 169 kilo potravin se opravdu nevejde do nákupní tašky – zato snadno do trestního spisu.
por. Karolína Macháčková
22.12.2025