Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Zpronevěra
Půjčené elektrokolo nevrátil.
Policisté z obvodního oddělení Suché Vrbné přijali oznámení o zpronevěře jízdního kola. K události došlo 29. května v areálu jedné společnosti v Českých Budějovicích, která se zabývá prodejem a půjčováním jízdních kol. Do provozovny zavítal muž (nar. 1987) z Benešovska, který si vypůjčil celoodpružené elektrokolo značky Leader Fox modré barvy v hodnotě přesahující částku 58 000 korun. Zavázal se, že kolo rátí nejpozději 1. června. Do současné doby to však neučinil a ani nereaguje na výzvy k jeho vrácení. Zástupci společnosti se proto obrátili na policisty, kteří zahájili úkony trestního řízení. Muž je tak podezřelý ze spáchání přečinu zpronevěry, za který mu v případě dopadení a prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.
por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.tisk@policie.gov.cz
4. června 2026