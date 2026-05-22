Zpronevěra
Padesátiletý muž si přivlastnil cizí peníze.
Policisté z obvodního oddělení Dačice řeší případ podezření ze spáchání přečinu zpronevěra, kdy se uvedeného jednání měl dopustit 51letý muž z Českobudějovicka. Během září loňského roku si měl přivlastnit finanční hotovost z trezoru jedné společnosti, kdy byla způsobena škoda za bezmála 34 000 korun.
Policisté zajistili potřebné důkazy, kdy si zmíněný muž včera převzal sdělení podezření ze spáchání uvedeného skutku. Případ je realizován formou zkráceného přípravného řízení, kdy lze očekávat, že během následujících dnů o dalším potrestání rozhodne soudce okresního soudu.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz
22. května 2026