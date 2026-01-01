Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Zprávy přestal posílat

Pohřešovaný mladík by se mohl pohybovat po Brně. 

Břeclavští kriminalisté pátrají po šestnáctiletém mladíkovi ze Strachotína na Břeclavsku. Pohřešovaný odjel 11. března 2026 z místa trvalého bydliště s největší pravděpodobností do Brna a každý den posílal otci podle dohody SMS zprávu. Poslední zprávu poslal 24. března a od té doby je nekontaktní. Podle získaných informací otce by se mohl zdržovat v Brně. Pohřešovaný mladík je asi 180 cm vysoký, hubené postavy a má hnědočerné vlnité vlasy. Případné informace k pohřešovanému mladíkovi můžete sdělit břeclavským policistům na tísňovou linku 158. Policie děkuje za spolupráci.
Pokud je uvedený odkaz neaktivní, důvody pátrání pominuly.

por. Bohumil Malášek, 30. března 2026

