Zpráva o rozsudcích Obvodního soudu pro Prahu 6
ve věci akce StB „Herec“
Ve dnech 8. 8. 2025, 29. 1. 2026 a 16. 4. 2026 vydal Obvodní soud pro Prahu 6 tři rozsudky, kterými schválil dohodu o vině a trestu, resp. uznal vinnými tři bývalé důstojníky StB ze správy kontrarozvědky pro boj proti vnitřnímu nepříteli (X. správy SNB).
Zvlášť závažného zločinu zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329/1 a), 2 b) trestního zákoníku ve znění účinném do 30. 11. 2011 se dopustili tím, že zavedli do kontrarozvědného rozpracování dvacetiletého signatáře Charty 77 a spolupracovníka Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných a v letech 1978-1981 proti němu prováděli profylakticko-rozkladná opatření, v důsledku kterých byl poškozený internován v psychiatrické léčebně a vyloučen ze studií na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy, nemohl vycestovat na studijní pobyt do Velké Británie, i když obdržel pozvání ke studiu na University of London, a živil se jako noční hlídač.
Nadporučík JUDr. O. H. (71) byl odsouzen k dvouletému podmíněnému trestu odnětí svobody, poručík JUDr. I. K. (72) přijal podmíněný trest v téže délce a majorovi PhDr. K. V. (82) byl uložen společný podmíněný trest ve výši 2,5 let.
Rozsudky nabyly právní moci dne 22. 8. 2025, resp. 29. 1. 2026 a 2. 6. 2026 a u Obvodního soudu pro Prahu 6 jsou evidovány pod sp. zn. 58 T 12/2026 (první a třetí rozsudek) a 58 T 114/2025 (druhý rozsudek).
Reference:
Z univerzity do uniformy nočního hlídače - Policie České republiky