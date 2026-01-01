Velikonoce na silnicích
Za volant na koledu jen s nealko
Ilustrační foto Policie ČRKrálovéhradečtí policisté i letos v rámci velikonočních svátků zesílí dohled nad bezpečností na pozemních komunikacích. Tyto svátky jara jsou tradičně obdobím intenzivního cestování, ale bohužel také vyššího počtu dopravních nehod. Statistické údaje ukazují, že klíčovými rizikovými faktory zůstávají alkohol za volantem, nepoužívání zádržných systémů a nepozornost řidičů.
Alkohol zůstává nebezpečným a velmi častým faktorem dopravních nehod, zejména během sváteční dnů.O Velikonocích 2025 byla například v Královéhradeckém kraji odhalena řidička s téměř 1,3 ‰ alkoholu převážející dvě nezletilé děti; jiný řidič nadýchal dokonce 3,6 ‰. Zvlášť rizikové také bývá řízení se zbytkovým alkoholem, typické po konzumaci během velikonočních oslav. I malé množství alkoholu výrazně zhoršuje reakční dobu, schopnost soustředit se, odhad vzdálenosti, rychlost a koordinaci pohybů.
Dalším rizikovým faktorem zůstává nedostatečné používání zádržných systémů, kdy chybně připoutaná či zcela nepřipoutaná osoba je vystavena několikanásobně vyšší pravděpodobnosti těžkého či smrtelného zranění a ohrožuje i ostatní ve vozidle. Vzhledem k tomu, že Velikonoce jsou obdobím rodinných cest, bude policie věnovat pozornost správnému používání bezpečnostích pásů a dětských autosedaček.
Nejčastější příčinou všech nehod však bývá skutečnost, že řidič nevěnoval pozornost plně řízení. Nepozornost zahrnuje manipulaci s mobilním telefonem, nastavování navigace a palubních systémů, rozhovory či věnování se děterm, ale také únavu.
Po celé Velikonoce budou na silnicích kraje působit desítky policistů dopravní i pořádkové služby, kteří budou nejen kontrolovat, ale zároveň působit preventivně na všechny účastníky silničního provozu. Stále však platí, že skutečným garantem bezpečné cesty je sám odpovědný a pozorný řidič.
kpt. Mgr. Eva Vik
koordinátorka prevence