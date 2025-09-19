Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
V podmínce se neosvědčil
Rychnovští kriminalisté obvinili 26letého muže z téměř 40 skutků.
Policisté na základě předchozího souhlasu státního zástupce zadrželi ve středu 17. září 26letého muže, kterého následně obvinili z trestných činů porušování domovní svobody a krádeže, spáchaných formou pokračování a trestného činu týrání zvířat. Opakované trestné činnosti se měl dopouštět zejména v obchodních domech v Rychnově nad Kněžnou, ze kterých si měl téměř ve 20 případech odnášet bez placení nejen potraviny, alkohol a drogistické zboží, ale i oblečení, nářadí a další elektroniku. Na místním vlakovém nádraží dokonce měl okrást i spícího muže. Nicméně obviněný „působil“ po celém rychnovském okrese, kde měl odcizit i několik jízdních kol, cennosti i nářadí, které poté zpeněžil. Celkem tak na odcizených a poškozených věcech vznikla škoda přesahující 100 tisíc korun.
Kromě majetkové trestné činnosti rychnovští kriminalisté muže obvinili i z trestného činu týrání zvířat. Obviněný měl opakovanými údery a kopy způsobit tak závažná poranění kočce, která vedla k jejímu úhynu.
Obviněný nikdy nebyl zaměstnán a nemá stálé bydliště. Odcizené věci měl dále prodávat za účelem získání peněz na vlastní obživu a k nákupu drog. V evidenci přestupků má obviněný přes 70 záznamů. V minulosti byl již dvakrát odsouzen, a to za výtržnictví a krádeže. Přestože poslední rozsudek za majetkovou trestnou činnost padl v červnu 2025, ve kterém byl odsouzen k trestu odnětí svobody na 6 měsíců s podmíněným odkladem na 18 měsíců, v podmínce opakoval trestnou činnost v dalších 19 případech, a to i několikrát během dne.
Kriminalisté na obviněného podali na státní zastupitelství podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby. Soudce návrh státního zástupce akceptoval a na obviněného muže uvalil dnes dopoledne vazbu.
V případě pravomocného odsouzení hrozí obviněnému trest odnětí svobody až na 6 let.
19. září 2025
por. Mgr. Andrea Muzikantová