Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Spolupráce s polskou policií
I pro další období nás spojí potírání trestné činnosti.
Zástupci čtyř krajských policejních ředitelství (Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Pardubický kraj a Olomoucký kraj) stvrdili se svým protějškem z Wroclawi i pro následující období stejný cíl, kterým je společné předcházení a potírání trestné činnosti na svých územích. K tomu si vytyčili konkrétní kroky přeshraničních aktivit, například plán součinnostních cvičení s polskými kolegy, boj s kyberkriminalitou, sdílení informací mezi policejními experty a samozřejmě pokračování v projektu společných hlídek a mnohé další.
Harmonogram spolupráce vybraných krajských policejních ředitelství, která mají s Polskou republikou společnou hranici, je podepisován každoročně a jeho obsah se rodí podle aktuálních potřeb a v reakci na nové trendy páchání trestné činnosti. Harmonogram je vypracován s ohledem na oboustranný prospěch plynoucí z policejní spolupráce, přičemž se opírá o Smlouvu mezi Českou republikou a Polskou republikou ve spolupráci ve věcech potírání kriminality, ochrany veřejného pořádku a spolupráce v příhraničních oblastech ze dne 2. srpna 2007.
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje zastupoval a harmonogram podepsal ředitel plk. Mgr. Petr Sehnoutka, za libereckou policii to byl krajský ředitel plk. Mgr. Libor Špráchal, za policii v Pardubickém kraji ředitel plk. Mgr. Jan Ptáček za policii v Olomouckém kraji se akce účastnil plk. Mgr. Bc. Petr Tománek a za zahraničního partnera insp. Norbert Kurenda z Wroclawi.
Všichni přítomní se shodli na tom, že kriminalita nezná hranic, a právě proto je důležitá společná koordinace činností směřujících jednak k předcházení trestné činnosti, ale samozřejmě i k jejímu následnému objasňování. Zmíněny byly rovněž i preventivní projekty realizované všemi zúčastněnými stranami.
plk. Mgr. Petr Sehnoutka (Královéhradecký kraj):
„Bezpečnost v příhraničí není jen otázkou jednoho státu. Díky úzké spolupráci s polskými kolegy dokážeme reagovat rychleji, efektivněji. S polskými kolegy spolupracujeme dnes a denně v různých oblastech. Naše policejní hlídky procházejí průběžně cvičeními, která pak zúročí při ostrých zákrocích, jako například z konce února letošního roku, kdy žacléřská hlídka pronásledovala vozidlo z Čech až do Polska.“
plk. Mgr. Libor Špráchal (Liberecký kraj):
„Kriminalita nezná hranic, a proto ani naše spolupráce nesmí mít omezení. Společně sdílíme informace, zkušenosti i postupy, abychom zajistili bezpečí obyvatel na obou stranách hranice.“
plk. Mgr. Jan Ptáček, MBA (Pardubický kraj):
„Každoroční harmonogram není formalita, ale konkrétní nástroj, který reaguje na aktuální hrozby. Díky koordinovaným krokům posilujeme prevenci i schopnost rychle objasňovat trestnou činnost.“
plk. Mgr. Bc. Petr Tománek (Olomoucký kraji):
„V rámci přeshraniční spolupráce se konkrétně zaměřujeme na potírání majetkové kriminality, nelegální migrace a drogové trestné činnosti. Klíčové pro nás je rychlé sdílení operativních informací a společné akce v příhraničí, které mají přímý dopad na bezpečnost našich obyvatel.“
mjr. Magdaléna Vlčková – Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
mjr. Vojtěch Robovský – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
mjr. Markéta Janovská – Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
mjr. Petra Vaňharová – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
5.6.2026