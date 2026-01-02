Policie České republiky  

Pomáhat a chránit

Královéhradecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Sníh komplikuje dopravu

Na silnici u Prorub došlo k vážné nehodě, policie apeluje na řidiče. 

S příchodem sněhové pokrývky se výrazně zvýšil počet dopravních nehod nejen na Náchodsku. Vyzýváme všechny řidiče k maximální opatrnosti a přizpůsobení rychlosti aktuálním podmínkám. Souvislá vrstva sněhu na vozovkách znamená delší brzdnou dráhu, vyšší riziko smyku a nutnost předvídavé jízdy. Každý z nás může předejít tragédii tím, že pojede pomalu, ohleduplně a s rozvahou.

Dne 1. ledna 2026 v 02:40 hodin došlo na silnici III. třídy č. 3073 v katastru obce Proruby k dopravní nehodě. Dvaa­padesátiletá řidička vozidla Škoda Octavia nepřizpůsobila rychlost stavu vozovky, která byla pokryta sněhem. Při průjezdu pravotočivou zatáčkou dostala smyk, vjela do protisměru a následně mimo komunikaci, kde narazila do vzrostlého stromu. Řidička byla převezena zdravotnickou záchrannou službou do Fakultní nemocnice Hradec Králové k dalšímu ošetření. Škoda byla odhadnuta na 55 tisíc korun.

Zimní období klade na řidiče vyšší nároky. Přizpůsobte rychlost stavu vozovky, svým schopnostem a vlastnostem vozidla. Na sněhu a ledu se prodlužuje brzdná dráha, proto udržujte dostatečný odstup a nezapomínejte na zimní výbavu. Bezpečnost na silnicích je společnou odpovědností – buďte ohleduplní a předvídejte.

por. Karolína Macháčková
2.1.2026

