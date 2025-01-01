Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Skončil za mřížemi
V Úpici nakupoval bez placení.
Minulý týden v jednom obchodním domě v Úpici policisté zadrželi 24letého muže, proti kterému policejní komisař zahájil trestní stíhání pro podezření ze spáchání přečinu krádež.
Obviněnému muži klademe za vinu, že nejméně v sedmi případech „nakupoval“ v úpických obchodech bez placení. Kradl potraviny, alkohol a drogerii, když tentokrát způsobil škodu dosahující 6 tisíc korun.
Jedná se o muže, který nemá bydliště, je nezaměstnaný a protiprávního jednání se dopouštěl, i přesto, že byl v posledních třech letech za obdobné jednání trestaný.
Policejní komisař zaslal státnímu zástupci podnět na jeho vzetí do vazby, což soudce Okresního soudu v Trutnově akceptoval a muž je stíhaný vazebně.
por. Pižlová Šárka, DiS.
15. ○. 2025, 10:20