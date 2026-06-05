Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Se zákazem řízení a pod vlivem drog
Řidičku zastavili policisté v Jičíně.
Během středečního večera prováděla hlídka obvodního oddělení Jičína dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu ve městě Jičín. Před 23. hodinou hlídka zastavila vozidlo značky Škoda, které řídila 26letá řidička.
Policisté lustrací zjistili, že řidička usedla za volant, přestože má vysloven zákaz řízení motorových vozidel. Dechová zkouška byla u řidičky negativní, avšak orientační test na návykové látky vykázal pozitivní výsledek na amfetamin/metamfetamin. Řidička byla následně vyzvána k lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu, které odmítla.
Policisté ženě sdělili podezření z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. V případě pravomocného odsouzení hrozí ženě trest odnětí svobody až na dva roky.
5. června 2026
por. Mgr. Martin Stránský