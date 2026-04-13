Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Rychlost i alkohol za volantem
Tři řidiči na Jičínsku přišli o řidičské oprávnění.
Během nedělního dne se policisté na Jičínsku setkali se třemi řidiči, kteří výrazně porušili nejvyšší dovolenou rychlost, a měřicí přístroj u některých z nich prokázal přítomnost alkoholu.
V prvním případě policisté z Dálničního oddělení v Hořicích během dopoledních hodin zastavili řidiče vozidla značky Škoda, který po dálnici D35 jel rychlostí 180 km/h, zákonem stanovená rychlost je v daném úseku max. 130 km/h. Dechová zkouška navíc u řidiče ukázala hodnotu 0,59 promile alkoholu. V dalším případě během dopoledních hodin policisté z Dopravního inspektorátu v Jičíně naměřili řidičce vozidla značky Volvo na silnici číslo 16, směrem jízdy od obce Úlibice na obec Jičín rychlost 164 km/h, v místě, kde je nejvyšší dovolená rychlost zákonem stanovena na 90 km/h. V odpoledních hodinách policisté z Dálničního oddělení v Hořicích v katastru obce Robousy naměřili řidiči vozidla značky BMW mimo obec, kde je stanovena „devadesátka“ rychlost 120 km/h. Dechová zkouška u řidiče ukázala hodnotu 0,62 promile alkoholu.
Všem řidičům byla na místě zakázána další jízda a byl jim zadržen řidičský průkaz. Případy budou dále řešeny ve správním řízení, kde řidičům hrozí mnohatisícové pokuty a zákaz řízení až na 1,5 roku.
13. dubna 2026
por. Mgr. Martin Stránský