Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Královéhradecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Rychlost i alkohol za volantem

Tři řidiči na Jičínsku přišli o řidičské oprávnění. 

Během nedělního dne se policisté na Jičínsku setkali se třemi řidiči, kteří výrazně porušili nejvyšší dovolenou rychlost, a měřicí přístroj u některých z nich prokázal přítomnost alkoholu.

V prvním případě policisté z Dálničního oddělení v Hořicích během dopoledních hodin zastavili řidiče vozidla značky Škoda, který po dálnici D35 jel rychlostí 180 km/h, zákonem stanovená rychlost je v daném úseku max. 130 km/h. Dechová zkouška navíc u řidiče ukázala hodnotu 0,59 promile alkoholu. V dalším případě během dopoledních hodin policisté z Dopravního inspektorátu v Jičíně naměřili řidičce vozidla značky Volvo na silnici číslo 16, směrem jízdy od obce Úlibice na obec Jičín rychlost 164 km/h, v místě, kde je nejvyšší dovolená rychlost zákonem stanovena na 90 km/h. V odpoledních hodinách policisté z Dálničního oddělení v Hořicích v katastru obce Robousy naměřili řidiči vozidla značky BMW mimo obec, kde je stanovena „devadesátka“ rychlost 120 km/h. Dechová zkouška u řidiče ukázala hodnotu 0,62 promile alkoholu.

Všem řidičům byla na místě zakázána další jízda a byl jim zadržen řidičský průkaz. Případy budou dále řešeny ve správním řízení, kde řidičům hrozí mnohatisícové pokuty a zákaz řízení až na 1,5 roku.

13. dubna 2026
por. Mgr. Martin Stránský

Odkazy do noveho okna

Změřené vozidlo

Změřené vozidlo 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 