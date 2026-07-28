Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Řidiče pravděpodobně přemohl mikrospánek
U Obědovic skončilo osobní vozidlo na střeše.
V úterý 28. července 2026 krátce před 6. hodinou ranní došlo na silnici II/611 asi půl kilometru před obcí Obědovice ve směru od Hradce Králové k dopravní nehodě osobního vozidla Peugeot. Dle prvotních informací třicetiletého řidiče přemohl mikrospánek s následně vyjel vpravo mimo komunikaci, kde havaroval. Po střetu se vozidlo převrátilo na střechu.
Při nehodě utrpěl zranění řidič a spolujezdkyně. Oba byli zdravotnickou záchrannou službou převezeni do nemocnice k ošetření. Ke zranění dalších osob nedošlo. Policisté u řidiče nařídili odběr biologického materiálu ke zjištění případného ovlivnění alkoholem. Technická závada jako příčina nehody nebyla zjištěna.
Přesná příčina a veškeré okolnosti dopravní nehody jsou nadále předmětem policejního šetření.
Policisté apelují na řidiče, aby nepodceňovali únavu před jízdou ani během ní. Mikrospánek přichází často bez varování a může vést k nehodám s velmi vážnými následky.
por. Jandová
28.7.2026