Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Řidič odjel z místa dopravní nehody
Žádáme veřejnost o pomoc při objasnění dopravní nehody ve Dvoře Králové nad Labem.
Dne 8. října 2025 v 18:48 hodin došlo na silnici č. II/299, konkrétně v kilometru 25,3 na ulici Legionářská v obci Dvůr Králové nad Labem, k dopravní nehodě.
Dosud neznámý řidič osobního vozidla ohrozil dva chodce, z nichž jeden byl nezletilý, při přecházení vyznačeného přechodu pro chodce. Ve směru jízdy v pravém jízdním pruhu došlo ke střetu vozidla se psem, kterého vedla na vodítku nezletilá dívka. Pes byl nárazem zaklíněn pod vozidlem. Řidič z místa nehody odjel bez zastavení, aniž by splnil zákonné povinnosti. Ke střetu s chodci nedošlo.
Zraněný pes byl následně nalezen hlídkou Městské policie Dvůr Králové nad Labem na ulici Smetanova a předán do péče veterinární ordinace. Rozsah poškození vozidla není dosud znám.
Policie tímto žádá veřejnost o součinnost. Pokud jste byli svědky této události, nebo máte jakékoliv informace či kamerové záznamy, které by mohly vést k ustanovení vozidla či řidiče, který z místa nehody odjel, kontaktujte prosím linku 158 nebo se obraťte přímo na trutnovský dopravní inspektorát 974539250.
Vaše informace mohou být klíčové pro objasnění této události. Děkujeme za pomoc.
por. Bc. Martina Jandová
16.10.2025