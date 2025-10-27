Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Přišel o řidičák
Řidič na Jičínsku překročil dovolenou rychlost téměř dvojnásobně.
V sobotu dopoledne během hlídkové činnosti v katastru obce Robousy na Jičínsku zaznamenali policisté z dálničního oddělení Hořice závažné porušení dopravních předpisů. Řidič osobního vozidla značky Volvo projížděl po silnici I/16 rychlostí 160 km/h, ačkoliv v daném úseku je maximální dovolená rychlost stanovena na 90 km/h. Dovolený limit překročil o 70 km/h.
Sedmatřicetiletému řidiči byla na místě další jízda zakázána a policisté mu zadrželi řidičský průkaz. Dechová zkouška na alkohol vyšla u muže s negativním výsledkem.
Případ bude dále řešen ve správním řízení, kde řidiči hrozí pokuta až 25 000 Kč, zákaz řízení až na 18 měsíců a bodový postih.
Policie ČR upozorňuje všechny řidiče, aby respektovali stanovené rychlostní limity. Každé překročení může mít fatální následky. Bezpečnost na silnicích je společnou odpovědností.
prap. Mgr. Martin Stránský