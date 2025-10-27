Policie České republiky  

Královéhradecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Přišel o řidičák

Řidič na Jičínsku překročil dovolenou rychlost téměř dvojnásobně. 

V sobotu dopoledne během hlídkové činnosti v katastru obce Robousy na Jičínsku zaznamenali policisté z dálničního oddělení Hořice závažné porušení dopravních předpisů. Řidič osobního vozidla značky Volvo projížděl po silnici I/16 rychlostí 160 km/h, ačkoliv v daném úseku je maximální dovolená rychlost stanovena na 90 km/h. Dovolený limit překročil o 70 km/h.

Sedmatřicetiletému řidiči byla na místě další jízda zakázána a policisté mu zadrželi řidičský průkaz. Dechová zkouška na alkohol vyšla u muže s negativním výsledkem. 

Případ bude dále řešen ve správním řízení, kde řidiči hrozí pokuta až 25 000 Kč, zákaz řízení až na 18 měsíců a bodový postih.

Policie ČR upozorňuje všechny řidiče, aby respektovali stanovené rychlostní limity. Každé překročení může mít fatální následky. Bezpečnost na silnicích je společnou odpovědností.

27. října 2025
prap. Mgr. Martin Stránský

