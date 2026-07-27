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Královéhradecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Překročil rychlost o 100 km/h

Muž přišel na místě o řidičský průkaz. 

Dálničáři ze Stříteže v pátek 24. července 2026 na silnici I/37 v katastrálním území Hradec Králové odhalili 52letého řidiče vozidla Cupra, který jel na „devadesátce“ rychlostí 190 km/h, přičemž překročil maximální dovolenou rychlost o 100 km/h.
o 100 km/ho 100 km/hPolicisté muže předepsaným způsobem zastavili, provedli s ním dechovou zkoušku na alkohol, která byla negativní a dále mu na místě zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jízdu. Tento přestupek oznámíme správnímu orgánu k projednání, přičemž mu hrozí pokuta od 7 do 25 tisíc korun na zákaz řízení od 6 do 18 měsíců.  

Právě nadměrná rychlost patří dlouhodobě mezi nejčastější příčiny závažných dopravních nehod. Nezděte dle silničních pravidel!

por. Pižlová Šárka, DiS.
27.7.2026, 10:00

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