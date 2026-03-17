Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Práce "dálničářů"
KRAJ - Uložili 4 kauce za 70 tisíc korun.
O uplynulém víkendu se dálniční policisté ze Stříteže zaměřili mimo jiné na kontrolu dodržování nejvyšší dovolené rychlosti na silnici I/33. Během akce odhalili tři cizince, kteří výrazně překročili rychlost, a uložili jim kauce v celkové výši 40 tisíc korun. Dalšímu řidiči – taktéž cizinci – byla kvůli blokaci řidičského oprávnění uložena kauce 30 tisíc korun.
V pátek třináctého po 22. hodině policisté v katastru obce Dolany změřili vozidlo Audi řízené 29letým cizincem. Ten v úseku s povolenou rychlostí 90 km/h jel rychlostí 145 km/h. Hlídka jej zastavila u České Skalice, provedla dechovou zkoušku s negativním výsledkem a řidiči na místě zadržela řidičský průkaz. Muž s přestupkem souhlasil a uhradil kauci ve výši 10 tisíc korun.
Druhého řidiče ve voze Škoda policisté změřili v sobotu krátce před 1. hodinou ranní, opět v Dolanech. V témže úseku jel rychlostí 174 km/h. I on přišel o řidičský průkaz a na místě zaplatil kauci 20 tisíc korun.
Po 1. hodině ranní téhož dne odhalili policisté 51letého řidiče, který na stejném místě jel stejnou rychlostí jako první z přistižených. Také tento řidič s přestupkem souhlasil a uhradil kauci 10 tisíc korun.
Čtvrtého provinilce zastavili dálniční policisté v sobotu dopoledne na dálnici D11. Řidič BMW, 45letý cizinec, měl podle lustrace platnou blokaci všech řidičských oprávnění. Na místě mu byla uložena kauce 30 tisíc korun, kterou uhradil.
Se všemi řidiči policisté sepsali oznámení o přestupku, která budou postoupena k dalšímu řízení příslušnému správnímu orgánu.
por. Pižlová Šárka, DiS.
17.3. 2026, 10:30