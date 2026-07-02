Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Poznáváte ho?
Jaroměřští policisté žádají veřejnost o pomoc při objasnění podvodu.
Policisté z obvodního oddělení Jaroměř prověřují podvod, ke kterému došlo v online prostředí, a obracejí se na veřejnost s žádostí o pomoc při ztotožnění osoby, která by mohla přispět k objasnění.
Dosud neznámý pachatel kontaktoval poškozenou ženu prostřednictvím sociální sítě, přičemž se vydával za její kamarádku. Pod záminkou náhlých finančních potíží ji požádal o půjčení peněz. Poškozená v domnění, že pomáhá své známé, zaslala na uvedený bankovní účet celkem 17 tisíc korun, čímž jí vznikla nemalá finanční škoda.
V souvislosti s prověřovaným případem potřebují policisté hovořit s mužem zachyceným na přiložených fotografiích. Ten se pokusil vybrat finanční prostředky z účtu, na který byly peníze zaslány. Jeho svědectví by mohlo významně přispět k objasnění případu.
Pokud muže na fotografiích poznáváte, víte, kde se aktuálně zdržuje, nebo máte jakékoliv informace, které by mohly vést k jeho ztotožnění, kontaktujte prosím policisty z obvodního oddělení Jaroměř na telefonním čísle 974 534 741. Informace lze sdělit také prostřednictvím linky 158.
Za spolupráci a veškeré poznatky veřejnosti předem děkujeme.
por. Karolína Hynková
2.7.2026