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Královéhradecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Poznáváte ho?

Jaroměřští policisté žádají veřejnost o pomoc při objasnění podvodu. 

Policisté z obvodního oddělení Jaroměř prověřují podvod, ke kterému došlo v online prostředí, a obracejí se na veřejnost s žádostí o pomoc při ztotožnění osoby, která by mohla přispět k objasnění.

Dosud neznámý pachatel kontaktoval poškozenou ženu prostřednictvím sociální sítě, přičemž se vydával za její kamarádku. Pod záminkou náhlých finančních potíží ji požádal o půjčení peněz. Poškozená v domnění, že pomáhá své známé, zaslala na uvedený bankovní účet celkem 17 tisíc korun, čímž jí vznikla nemalá finanční škoda.

V souvislosti s prověřovaným případem potřebují policisté hovořit s mužem zachyceným na přiložených fotografiích. Ten se pokusil vybrat finanční prostředky z účtu, na který byly peníze zaslány. Jeho svědectví by mohlo významně přispět k objasnění případu.

Pokud muže na fotografiích poznáváte, víte, kde se aktuálně zdržuje, nebo máte jakékoliv informace, které by mohly vést k jeho ztotožnění, kontaktujte prosím policisty z obvodního oddělení Jaroměř na telefonním čísle 974 534 741. Informace lze sdělit také prostřednictvím linky 158.

Za spolupráci a veškeré poznatky veřejnosti předem děkujeme.

por. Karolína Hynková
2.7.2026

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Poznáváte ho?

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Poznáváte ho?

Poznáváte ho? 

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