Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Poznáte muže na videu?

HRADECKO - Muž je podezřelý z krádeže mobilů a brýlí.

V jedné prodejně hradeckého obchodního centra na začátku ledna došlo ke krádeži 2 mobilních telefonů a 9 dioptrických brýlí. Škoda byla vyčíslena na téměř 55 tisíc korun. Policisté zahájili úkony trestního řízení pro přečin krádež, za což pachateli hrozí až 2letý trest odnětí svobody. Z dodaných kamerových záznamů, se podařilo najít osobu, která by měla mít krádež na svědomí.

Jelikož se policistům do současné doby nepodařilo zjistit totožnost podezřelého muže, obrací se s žádostí o pomoc na veřejnost. Kdo muže pozná, nebo by mohl poskytnout informaci vedoucí k objasnění krádeže, ať neprodleně zavolá na linku 158.

por. Iva Kormošová

23.1.2025, 11.15

