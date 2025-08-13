Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Královéhradecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Poznáte muže na fotografiích?

Mohl by pomoci trutnovským policistům objasnit několik krádeží. 

Trutnovští policisté se v rámci prověřování případů majetkové trestné činnosti obrací na veřejnost s žádostí o pomoc se ztotožněním muže zachyceného na fotografiích. Jeho podání vysvětlení by mohlo zásadně přispět k objasnění krádeží, ke kterým došlo hned v několika prodejnách s drogistickým zbožím v Trutnově. Škoda na odcizeném zboží dosahuje téměř 30 tisíc korun.

Pokud muže poznáváte nebo víte, kde by se mohl pohybovat, kontaktujte trutnovské policisty na tel. 974 539 651 nebo prostřednictvím linky 158.
Děkujeme za spolupráci.

13. srpna 2025
por. Mgr. Andrea Muzikantová

Odkazy do noveho okna

Foto 1

Foto 1 

Detailní náhled

Foto 2

Foto 2 

Detailní náhled

Foto 3

Foto 3 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 