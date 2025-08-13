Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Poznáte muže na fotografiích?
Mohl by pomoci trutnovským policistům objasnit několik krádeží.
Trutnovští policisté se v rámci prověřování případů majetkové trestné činnosti obrací na veřejnost s žádostí o pomoc se ztotožněním muže zachyceného na fotografiích. Jeho podání vysvětlení by mohlo zásadně přispět k objasnění krádeží, ke kterým došlo hned v několika prodejnách s drogistickým zbožím v Trutnově. Škoda na odcizeném zboží dosahuje téměř 30 tisíc korun.
Pokud muže poznáváte nebo víte, kde by se mohl pohybovat, kontaktujte trutnovské policisty na tel. 974 539 651 nebo prostřednictvím linky 158.
Děkujeme za spolupráci.
por. Mgr. Andrea Muzikantová